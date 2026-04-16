Mes de la Tierra: menos residuos, más vida útil -- Olight fabrica sistemas de iluminación portátiles de larga duración

SHENZHEN, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Olight celebra hoy su 19.º aniversario con dos nuevos lanzamientos: la serie Baton y la ArkPro Ultra Onyx Black. En coincidencia con el Mes de la Tierra, este lanzamiento destaca una convicción clara: es posible reducir los residuos y prolongar la vida útil de los productos al mismo tiempo, gracias a decisiones conscientes en materia de diseño, uso y empaque.

Serie Baton: baterías reemplazables por el usuario y control de la precisión

2007-2026 19.O ANIVERSARIO DE OLIGHT Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

Las baterías reemplazables por el usuario permiten que, cuando la capacidad disminuye después de años de uso, los usuarios puedan instalar una batería nueva en lugar de desechar toda la linterna.

permiten que, cuando la capacidad disminuye después de años de uso, los usuarios puedan instalar una batería nueva en lugar de desechar toda la linterna. Un puerto USB-C oculto y giratorio reduce uno de los puntos de fallo más comunes en las linternas recargables: el daño del puerto. Un puerto de mayor duración implica menos reemplazos prematuros.

reduce uno de los puntos de fallo más comunes en las linternas recargables: el daño del puerto. Un puerto de mayor duración implica menos reemplazos prematuros. Un sistema de doble interruptor (lateral + trasero) permite acceder al instante al modo de luz de luna (<1 lumen). Los usuarios eligen exactamente la luz que necesitan, sin desperdicio y sin exceso de iluminación.

ArkPro Ultra Onyx Black: iluminación sostenible para cualquier viaje

Recargables frente a desechables: la batería integrada de 2.000 mAh conserva más del 80 % de su capacidad después de 300 ciclos. Una sola batería ArkPro Ultra sustituye a cientos o incluso miles de baterías AA o AAA desechables durante toda la vida útil. Eso significa menos metales pesados, menos vertederos y menos residuos.

la batería integrada de 2.000 mAh conserva más del 80 % de su capacidad después de 300 ciclos. Una sola batería ArkPro Ultra sustituye a cientos o incluso miles de baterías AA o AAA desechables durante toda la vida útil. Eso significa menos metales pesados, menos vertederos y menos residuos. Uso multifuncional: integra cuatro fuentes de luz (UV, láser verde, foco y Pure Flood) en un único dispositivo compacto. Ya sea que esté volviendo a casa desde el trabajo, paseando al perro o acampando bajo las estrellas, una sola herramienta reemplaza a varias linternas de un solo uso, lo que reduce el desperdicio de equipo y el impacto medioambiental de la fabricación.

integra cuatro fuentes de luz (UV, láser verde, foco y Pure Flood) en un único dispositivo compacto. Ya sea que esté volviendo a casa desde el trabajo, paseando al perro o acampando bajo las estrellas, una sola herramienta reemplaza a varias linternas de un solo uso, lo que reduce el desperdicio de equipo y el impacto medioambiental de la fabricación. Iluminación de bajo impacto: aunque gran parte del sector se centra en una mayor cantidad de lúmenes, en la práctica rara vez se requiere el máximo brillo. La serie ArkPro se diseñó, desde el principio, para proporcionar la cantidad de luz justa y necesaria, con un control preciso. Sin brillo cegador, sin desperdicio de luz.

Aluminio O‑Aluminum y papel: diseñada para durar, empaquetada para proteger

Desde agosto de 2025, la serie ArkPro utiliza empaques de papel sin plástico, procedentes de bosques sostenibles con certificación FSC. La nueva serie Baton sigue el mismo estándar. Pero la sostenibilidad no se trata solo de lo que se desecha; se trata de lo que se conserva. Por eso, las linternas Baton Ultra y ArkPro Ultra están fabricadas con la estructura monobloque de aluminio O‑Aluminum, tecnología patentada de Olight, que es casi el doble de resistente que el aluminio 6061 estándar, y cuentan con una garantía de por vida en EE. UU., Alemania, Francia, Japón y Australia.

Precios y disponibilidad

Para celebrar el 19.º aniversario de Olight, la serie Baton estará disponible con un descuento del 10 % del 20 al 24 de abril de 2026 (hora del este). La Baton 4 Pro tiene un precio de 62,99 dólares después del descuento, y la Baton Ultra, de 89,99 dólares. La ArkPro Ultra Onyx Black tiene un precio de 129,99 dólares.

Acerca de Olight

Olight, fundada en 2007, es una empresa innovadora a nivel mundial en el sector de la iluminación portátil, que ofrece soluciones de alta tecnología para el uso diario, actividades al aire libre, aplicaciones tácticas y uso profesional. Con más de 1.200 patentes y premios de diseño iF y Red Dot, Olight presta servicio a usuarios en más de 100 países.

Contacto:[email protected]

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FUENTE Olight Group Co.,Ltd