지구의 달: 폐기물은 적게, 수명은 더 길게 -- 올라이트, 오래 가는 휴대용 조명 출시

선전, 중국 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- Olight(올라이트)가 오늘 19주년을 맞아 Baton Series와 ArkPro Ultra Onyx Black, 두 가지 신제품을 출시했다. 지구의 달(Earth Month)에 즈음하여 나온 이 제품들은 폐기물은 줄이고 제품 수명은 늘리는 일이 양립할 수 있다는 증거가 되기에 충분하다. 설계와 사용, 포장 전반에 걸쳐 신중히 선택을 했기에 가능한 일이었다.

Baton Series: 사용자가 교체할 수 있는 배터리와 정밀한 제어



2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH

사용자 교체형 배터리 를 적용해 수년간 사용한 뒤 용량이 저하되더라도 제품 전체를 폐기하는 대신 새 배터리 셀을 장착할 수 있다.

를 적용해 수년간 사용한 뒤 용량이 저하되더라도 제품 전체를 폐기하는 대신 새 배터리 셀을 장착할 수 있다. 회전식 히든 USB-C 포트 가 있어 충전식 손전등에서 가장 흔한 고장 원인으로 꼽히는 포트 손상을 줄여준다. 포트 수명이 길수록 조기 교체도 줄어든다.

가 있어 충전식 손전등에서 가장 흔한 고장 원인으로 꼽히는 포트 손상을 줄여준다. 포트 수명이 길수록 조기 교체도 줄어든다. 듀얼 스위치 시스템(측면 + 테일)으로 문라이트 모드(1루멘 미만)를 즉시 이용할 수 있다. 사용자는 필요한 밝기를 정확히 선택할 수 있어 낭비와 과도한 조명을 줄일 수 있다.

아크프로 울트라 오닉스 블랙: 어떤 용도에도 어울리는 지속가능한 조명



일회용 대신 충전식 – 내장형 2000mAh 배터리는 300회 충전 사이클 후에도 80% 이상의 용량을 유지한다. 아크프로 울트라 한 대는 수명이 다할 때까지 AA 또는 AAA 배터리 수백 개, 많게는 수천 개를 대체할 수 있다. 그만큼 중금속과 매립 폐기물, 전반적인 쓰레기가 줄어든다는 의미다.

– 내장형 2000mAh 배터리는 300회 충전 사이클 후에도 80% 이상의 용량을 유지한다. 아크프로 울트라 한 대는 수명이 다할 때까지 AA 또는 AAA 배터리 수백 개, 많게는 수천 개를 대체할 수 있다. 그만큼 중금속과 매립 폐기물, 전반적인 쓰레기가 줄어든다는 의미다. 다기능 활용 – 콤팩트한 장치 하나에 네 가지 광원(UV, 그린 레이저, 스포트라이트, Pure Flood)을 통합했다. 퇴근길 귀가, 반려견 산책, 별빛 아래 캠핑 등 어떤 상황이든 하나의 도구로 여러 개의 단일 용도 조명을 대체해 장비 폐기물과 제조 과정의 환경 부담을 줄일 수 있다.

– 콤팩트한 장치 하나에 네 가지 광원(UV, 그린 레이저, 스포트라이트, Pure Flood)을 통합했다. 퇴근길 귀가, 반려견 산책, 별빛 아래 캠핑 등 어떤 상황이든 하나의 도구로 여러 개의 단일 용도 조명을 대체해 장비 폐기물과 제조 과정의 환경 부담을 줄일 수 있다. 저영향 조명 – 업계 상당수가 더 높은 루멘 수치에 집중하고 있지만 실제 사용 환경에서는 최대 밝기가 필요한 경우가 드물다. ArkPro Series는 처음부터 빛을 꼭 필요한 만큼 정밀하게 제어해 제공하도록 설계됐다. 눈부신 과도한 밝기도, 불필요하게 낭비되는 빛도 없다.

O 알루미늄과 종이: 오래 가는 설계, 내용물이 안전한 포장



ArkPro Series는 2025년 8월부터 FSC 인증 지속가능 산림에서 조달한 종이 기반의 무 플라스틱 포장을 사용해 왔다. 새 Baton Series 역시 같은 기준을 따른다. 그러나 지속가능성은 단지 무엇을 버리느냐의 문제가 아니라 무엇을 오래 보유하느냐의 문제이기도 하다. 이런 이유로 Baton Ultra와 ArkPro Ultra는 올라이트의 독자적인 O 알루미늄 유니바디로 제작됐다. 이는 표준 6061 알루미늄보다 거의 두 배 강하며, 미국, 독일, 프랑스, 일본, 호주에서는 평생 보증이 제공된다.

가격 및 출시 정보



Baton Series는 올라이트의 19주년을 기념해 배턴 시리즈는 2026년 4월 20일부터 4월 24일까지(미 동부시각) 10% 할인된 가격으로 제공된다. 할인 적용 후 Baton 4 Pro는 62.99달러, Baton Ultra는 89.99달러에 판매된다. ArkPro Ultra Onyx Black은 129.99달러다.

올라이트 소개



올라이트는 2007년 설립된 휴대용 조명 분야의 글로벌 혁신 기업으로, 일상 휴대, 아웃도어, 전술, 전문가용 분야를 위한 첨단 솔루션을 제공하고 있다. 1200건이 넘는 특허와 iF 및 레드닷(Red Dot) 디자인 수상 실적을 보유하고 100여 국가에서 사용자를 확보하고 있다.

문의처: [email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd