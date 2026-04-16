Bulan Bumi: Kurang Pembaziran, Jangka Hayat Lebih Panjang -- Olight Hasilkan Pencahayaan Mudah Alih yang Tahan Lama

SHENZHEN, China, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Olight hari ini meraikan ulang tahun ke-19 dengan dua pelancaran baharu: Baton Series dan ArkPro Ultra Onyx Black. Berbetulan dengan Bulan Bumi, pelancaran ini menegaskan satu prinsip jelas — kurang pembaziran dan jangka hayat produk lebih panjang boleh dicapai serentak melalui pilihan reka bentuk, penggunaan dan pembungkusan yang teliti.

Baton Series: Bateri Boleh Ganti Pengguna dan Kawalan Tepat

2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH

Bateri boleh diganti pengguna bermakna apabila kapasiti menurun selepas bertahun penggunaan, pengguna boleh menggantikan sel baharu tanpa perlu membuang keseluruhan lampu.

Port USB-C tersembunyi berputar mengurangkan salah satu punca kerosakan paling lazim pada lampu suluh boleh dicas semula: kerosakan port. Port yang lebih tahan lama bermakna kurang penggantian pramatang.

Sistem dwisuis (sisi + belakang) membolehkan akses segera kepada mod cahaya bulan (<1 lumen). Pengguna boleh memilih tahap cahaya yang mereka perlukan dengan tepat tanpa pembaziran atau pencahayaan berlebihan.

ArkPro Ultra Onyx Black: Pencahayaan Mampan untuk Setiap Perjalanan

Boleh dicas semula berbanding bateri pakai buang — bateri terbina dalam 2,000 mAh mengekalkan lebih 80% kapasiti selepas 300 kitaran. Satu unit ArkPro Ultra boleh menggantikan ratusan atau ribuan bateri AA atau AAA pakai buang sepanjang hayatnya. Ini bermakna kurang logam berat, kurang sisa ke tapak pelupusan, dan kurang pembaziran.

Penggunaan pelbagai fungsi — menggabungkan empat sumber cahaya (UV, laser hijau, lampu sorot, Limpahan Sepenuhnya) dalam satu peranti kompak. Sama ada anda dalam perjalanan pulang, membawa binatang peliharaan berjalan, atau berkhemah di bawah bintang — satu alat menggantikan pelbagai lampu kegunaan tunggal, sekali gus mengurangkan pembaziran peralatan dan jejak pembuatan.

Pencahayaan impak rendah — Walaupun sebahagian besar industri memberi tumpuan kepada lumen yang lebih tinggi, penggunaan sebenar jarang memerlukan kecerahan maksimum. Siri ArkPro direka sejak dari mula untuk memberikan pencahayaan yang mencukupi dengan kawalan yang tepat. Tiada kecerahan berlebihan yang menyilaukan, tiada pembaziran cahaya.

O–Aluminum dan Kertas: Direka untuk Tahan Lama, Dibungkus untuk Melindungi

Sejak Ogos 2025, ArkPro Series menggunakan pembungkusan berasaskan kertas tanpa plastik yang diperoleh daripada hutan lestari diperakui FSC. Baton Series baharu turut mematuhi piawaian yang sama. Namun, kelestarian bukan sekadar tentang apa yang dibuang; ia juga tentang apa yang dikekalkan. Oleh itu, Baton Ultra dan ArkPro Ultra dibina menggunakan struktur satu badan tunggal O-Aluminum proprietari Olight, yang hampir dua kali lebih kukuh berbanding aluminium 6061 standard, dengan disertakan jaminan seumur hidup di Amerika Syarikat, Jerman, Perancis, Jepun dan Australia.

Harga dan Ketersediaan

Bagi meraikan ulang tahun ke-19, Baton Series ditawarkan dengan diskaun 10% dari 20 hingga 24 April 2026 (EDT). Baton 4 Pro berharga $62.99 selepas diskaun, manakala Baton Ultra $89.99. ArkPro Ultra Onyx Black berharga $129.99.

Latar Belakang Olight

Olight, diasaskan pada 2007, ialah penginovasi global dalam pencahayaan mudah alih, menyediakan penyelesaian berteknologi tinggi untuk kegunaan harian, luar, taktikal dan profesional. Dengan lebih 1,200 paten serta pengiktirafan reka bentuk iF dan Red Dot, Olight berkhidmat lepada pengguna di lebih 100 negara.

