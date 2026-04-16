เดือนแห่งการคุ้มครองโลก: อายุการใช้งานนานขึ้น ขยะน้อยลง -- Olight สร้างสรรค์อุปกรณ์ส่องสว่างแบบพกพาที่คงทนยาวนาน
News provided byOlight Group Co.,Ltd
16 Apr, 2026, 21:00 CST
เซินเจิ้น จีน 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Olight ร่วมฉลองครบรอบ 19 ปีในวันนี้ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สองรุ่น ได้แก่ Baton Series และ ArkPro Ultra Onyx Black การเปิดตัวที่สอดคล้องกับ "เดือนแห่งการคุ้มครองโลก" ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อที่ชัดเจนว่า การลดปริมาณขยะและการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินควบคู่กันได้ ผ่านการตัดสินใจอย่างพิถีพิถันทั้งในด้านการออกแบบ การใช้งาน และบรรจุภัณฑ์
Baton Series: แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้ และการควบคุมที่แม่นยำ
- แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ก้อนใหม่แทนการทิ้งไฟฉายได้ เมื่อความจุแบตเตอรี่ลดลงหลังจากใช้งานมานานหลายปี
- พอร์ต USB-C แบบซ่อนและหมุนได้ช่วยลดความเสี่ยงที่พอร์ตจะเสียหาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟฉายแบบชาร์จซ้ำพังเสียหายบ่อย ด้วยเหตุนี้เอง พอร์ตที่ทนทานมากขึ้นจะช่วยลดการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนเวลาอันควรได้
- ระบบสวิตช์คู่ (ด้านข้าง + ส่วนท้าย) ช่วยให้เข้าถึงโหมดแสงจันทร์ได้ทันที (ความสว่าง <1 ลูเมน) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เลือกแสงสว่างที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยไม่สูญเสียพลังงาน และไม่ให้แสงสว่างที่เกินความจำเป็น
ArkPro Ultra Onyx Black: แสงสว่างที่ยั่งยืนสำหรับทุกการเดินทาง
- ชาร์จซ้ำได้ดีกว่าแบบใช้แล้วทิ้ง – แบตเตอรี่ในตัวที่มีความจุ 2,000 mAh จะยังคงรักษาความจุได้มากกว่า 80% แม้ผ่านการชาร์จไปแล้วกว่า 300 รอบ ArkPro Ultra เพียงเครื่องเดียวสามารถทดแทนการใช้แบตเตอรี่ AA หรือ AAA แบบใช้แล้วทิ้งได้หลายร้อยหรือหลายพันก้อนตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณโลหะหนัก ขยะฝังกลบ และขยะโดยรวมได้
- การใช้งานแบบอเนกประสงค์ – รวมแหล่งกำเนิดแสงสี่ประเภท (UV, เลเซอร์สีเขียว, สปอตไลท์ และ Pure Flood) ไว้ในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเพียงเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับบ้าน การพาสุนัขเดินเล่น หรือการตั้งแคมป์ใต้แสงดาว อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวจะสามารถทำหน้าที่แทนไฟฉายเฉพาะทางหลายเครื่อง ทั้งยังช่วยลดขยะจากอุปกรณ์และการผลิตได้
- แสงสว่างที่ลดผลกระทบ – ในขณะที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เน้นความสว่างลูเมนสูงๆ แต่การใช้งานจริงมักไม่ต้องการความสว่างสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ArkPro Series จึงได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อมอบแสงที่เพียงพอ และควบคุมได้อย่างแม่นยำ เพื่อไม่ให้เกิดแสงที่แยงตา หรือสูญเสียแสงไปโดยเปล่าประโยชน์
O–Aluminum และกระดาษ: ออกแบบมาเพื่อความคงทน และบรรจุเพื่อปกป้อง
ArkPro Series ได้เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบกระดาษที่ปราศจากพลาสติก นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 โดยมาจากป่าไม้ที่ยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองจาก FSC และ Baton Series รุ่นใหม่ก็ดำเนินตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่คุณทิ้งไป แต่ยังรวมถึงสิ่งที่คุณเก็บรักษาไว้ด้วย นั่นคือเหตุผลที่ Baton Ultra และ ArkPro Ultra ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างแบบชิ้นเดียวจากวัสดุ O-Aluminum ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Olight ทั้งยังมีความแข็งแกร่งเกือบสองเท่าของอะลูมิเนียมมาตรฐาน 6061 พร้อมการรับประกันตลอดอายุการใช้งานในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
ราคาและการวางจำหน่าย
Olight เฉลิมฉลองครบรอบ 19 ปี พร้อมมอบส่วนลด 10% สำหรับ Baton Series ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 เมษายน 2569 (ตามเวลา EDT) โดย Baton 4 Pro ราคาหลังหักส่วนลดอยู่ที่ $62.99 และ Baton Ultra ราคา $89.99 ส่วนรุ่น ArkPro Ultra Onyx Black มีวางจำหน่ายในราคา $129.99
เกี่ยวกับ Olight
Olight ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์ส่องสว่างแบบพกพาระดับโลก โดยนำเสนอโซลูชันไฮเทคสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน งานกลางแจ้ง งานเชิงยุทธวิธี และงานระดับมืออาชีพ Olight ถือครองสิทธิบัตรกว่า 1,200 ฉบับ และได้รับรางวัลด้านการออกแบบจาก iF และ Red Dot ทั้งยังพร้อมให้บริการผู้ใช้ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
ติดต่อ: [email protected]
SOURCE Olight Group Co.,Ltd
Share this article