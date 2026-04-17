地球月間：無駄を省き、より長持ちさせる - Olight、耐久性に優れたポータブル照明を提供

深セン、中国、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Olightは本日、創業19周年を迎えるにあたって次の2つの新製品を発表しました。BatonシリーズおよびArkPro Ultra Onyx Blackです。地球月間に合わせた今回の発売は、デザイン、使用方法、およびパッケージにおける意図的な選択を通じて、廃棄物の削減と製品寿命の延長を両立できるという明確な信念を強調しています。

Batonシリーズ：ユーザー自身で交換可能なバッテリーと精密な制御

2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH

ユーザー自身で交換可能なバッテリー を採用したことで、長年の使用により容量が低下した場合でも、ライト全体を廃棄することなく新しいセルに取り替えることができます。

を採用したことで、長年の使用により容量が低下した場合でも、ライト全体を廃棄することなく新しいセルに取り替えることができます。 回転式の隠しUSB-Cポート は、充電式懐中電灯において最も一般的な故障原因を軽減します：ポートの損傷です。ポートが長持ちするということは、時期尚早な買い替えが減ることを意味します。

は、充電式懐中電灯において最も一般的な故障原因を軽減します：ポートの損傷です。ポートが長持ちするということは、時期尚早な買い替えが減ることを意味します。 デュアルスイッチシステム（サイドとテール）により、ムーンライトモード（1ルーメン未満）へ瞬時にアクセス可能です。ユーザーは必要な明るさを正確に選択でき、無駄や過剰な照射もありません。

ArkPro Ultra Onyx Black：あらゆる旅に寄り添う持続可能な照明

使い捨て電池 より 充電式電池 を：内蔵の2,000mAhバッテリーは、300サイクルの使用後も80%以上の容量を維持します。ArkPro Ultraを1本使用することで、その製品寿命を通じて数百本から数千本もの使い捨て単3形・単4形電池が不要になります。これは重金属の排出、埋立処分地への負荷、および廃棄物の削減に直結します。

を：内蔵の2,000mAhバッテリーは、300サイクルの使用後も80%以上の容量を維持します。ArkPro Ultraを1本使用することで、その製品寿命を通じて数百本から数千本もの使い捨て単3形・単4形電池が不要になります。これは重金属の排出、埋立処分地への負荷、および廃棄物の削減に直結します。 多機能な活用 ：4つの光源（UV、グリーンレーザー、スポットライト、ピュアフラッド）を一つのコンパクトなデバイスに統合しました。通勤や犬の散歩、あるいは星空の下でのキャンプなど、一つの道具が複数の単機能ライトの役割を果たすことで、所有するギアの無駄を省き、製造における環境フットプリントを削減します。

：4つの光源（UV、グリーンレーザー、スポットライト、ピュアフラッド）を一つのコンパクトなデバイスに統合しました。通勤や犬の散歩、あるいは星空の下でのキャンプなど、一つの道具が複数の単機能ライトの役割を果たすことで、所有するギアの無駄を省き、製造における環境フットプリントを削減します。 環境負荷の低い照明 - 業界の多くが最大ルーメン値の向上に注力していますが、実際の使用シーンで最大限の明るさが必要になることは稀です。ArkProシリーズは、最初から「必要十分な光」を正確にコントロールできるように設計されています。眩しすぎる過剰な明るさを抑え、光の無駄を排除しました。

O-Aluminumと紙：長持ちさせるための設計、保護するためのパッケージ

2025年8月以降、ArkProシリーズはFSC（森林管理協議会）認証を受けた持続可能な森林から調達した、プラスチックフリーの紙ベースパッケージを採用しています。新しいBatonシリーズもこの基準に準拠しています。しかし、持続可能性とは捨てるものを減らすことだけではなく、一つのものを使い続けることでもあります。そのため、Baton UltraおよびArkPro Ultraには、標準的な6061アルミニウム合金の約2倍の強度を持つOlight独自のO-Aluminumユニボディを採用しており、米国、ドイツ、フランス、日本、およびオーストラリアにおいて生涯保証を提供しています。

価格および発売時期

Olightの19周年を記念して、Batonシリーズは2026年4月20日から4月24日（東部夏時間）まで、10%割引で提供されます。割引後の価格は、Baton 4 Proが62.99ドル、Baton Ultraが89.99ドルです。ArkPro Ultra Onyx Blackの価格は129.99ドルです。

Olightについて

2007年に設立されたOlightは、ポータブル照明のグローバルイノベーターであり、日常の携帯、アウトドア、タクティカル、およびプロフェッショナルユース向けのハイテクソリューションを提供しています。1,200件以上の特許を保有し、iFデザイン賞やレッドドット・デザイン賞を受賞しているOlightは、100カ国以上のユーザーに製品を届けています。

お問い合わせ先： [email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd