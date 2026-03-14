[MWC 2026] GlobalData lança um white paper sobre a evolução da voz na era da IA

BARCELONA, Espanha, 14 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC 2026, Andy Hicks, analista principal sênior da GlobalData, lançou o white paper Reinventando a Voz: Um Núcleo de Voz Convergente, Habilitado por IA e Multimodal para a Próxima Geração de Telecomunicações. O white paper destaca que, na era da IA, os operadores podem aproveitar uma rede de voz totalmente convergente para inovar nos serviços de IA e redefinir o valor dos serviços de voz.

Andy Hicks lançará um relatório sobre a evolução da voz no MWC 2026 (PRNewsfoto/GlobalData)

Rede de Voz Totalmente Convergente: A Escolha Ideal para Operadores que Gerenciam Redes Multi-Gerações

À medida que o 5G-A acelera, a evolução dos padrões globais de rede permanece desigual. Embora as redes 2G e 3G estejam chegando ao fim da vida útil, alguns operadores são obrigados a mantê-las para suportar serviços essenciais como comunicação M2M e roaming internacional. Nesse contexto, uma rede de voz totalmente convergente capaz de lidar com serviços 2G, 3G, 4G e 5G está se tornando essencial para os operadores. Essa rede aborda os desafios operacionais causados por questões do ciclo de vida e prepara o terreno para uma evolução futura sem interrupções.

Diante da mudança global para a conteinerização, a arquitetura totalmente convergente facilita uma transição suave das VMs para os containers. Essa abordagem permite que os operadores reduzam seu TCO enquanto sustentam a inovação contínua e atualizações ágeis nos serviços de voz.

IA + Voz: Transformando o Valor da Voz dos Operadores em Três Estágios

O rápido avanço da IA apresenta novas oportunidades para a inovação em serviços de voz. Andy Hicks acredita que a integração profunda de IA e voz pode ser alcançada por meio de três estágios-chave.

Primeiro, a IA é utilizada para aprimorar a experiência básica das chamadas e criar uma vantagem competitiva sobre aplicações OTT. Exemplos típicos incluem supressão inteligente de ruído e imersão espacial aprimorada, elevando as chamadas a um nível mais sofisticado de comunicação.

Em seguida, a IA é integrada aos canais de áudio para introduzir recursos inovadores como tradução em tempo real e resumos inteligentes de chamadas. Esses serviços não impõem requisitos adicionais aos terminais. Os operadores podem implantar rapidamente esses serviços para obter uma vantagem pioneira em inovações de voz impulsionadas por IA.

Por fim, a IA está integrada em canais de vídeo e dados para avançar a inovação de voz do monomodal para o multimodal, possibilitando serviços como suporte ao cliente interativo e assistentes de saúde, além de realizar o conceito de Call-as-a-Service.

Andy Hicks enfatizou que os operadores devem aproveitar as oportunidades apresentadas pela IA. Ao utilizar uma rede de voz totalmente convergente como base, eles podem fomentar a inovação em serviços e revitalizar plenamente o valor central dos serviços de voz, conduzidos pelos avanços duplos do 5G-A e da IA.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933338/image1.jpg

FONTE GlobalData