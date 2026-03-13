[MWC 2026] GlobalData publie un livre blanc sur l'évolution de la voix à l'ère de l'IA

BARCELONE, Espagne, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de MWC 2026, Andy Hicks, analyste principal de GlobalData, a présenté son livre blanc « Reinventing Voice : A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications » (Réinventer la voix : un noyau vocal convergent, compatible avec l'IA et multimodal pour la prochaine génération de télécommunications). Le livre blanc souligne qu'à l'ère de l'IA, les opérateurs peuvent tirer parti d'un réseau vocal entièrement convergent pour innover en matière de services d'IA et redéfinir la valeur des services vocaux.

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

Réseau vocal entièrement convergent : le choix optimal pour les opérateurs qui gèrent plusieurs générations de réseaux

Alors que la 5G-A s'accélère, l'évolution des normes de réseau mondiales reste inégale. Bien que les réseaux 2G et 3G arrivent en fin de vie, certains opérateurs doivent les maintenir pour assurer des services essentiels tels que la communication M2M et l'itinérance internationale. Dans un tel environnement, un réseau vocal entièrement convergent capable de gérer les services 2G, 3G, 4G et 5G devient essentiel pour les opérateurs. Un tel réseau permet de résoudre les problèmes opérationnels liés au cycle de vie et prépare le terrain pour une évolution future sans heurts.

Face à l'évolution mondiale vers la conteneurisation, l'architecture entièrement convergente facilite une transition en douceur des machines virtuelles vers les conteneurs. Cette approche permet aux opérateurs de réduire leur coût total de possession tout en maintenant une innovation continue et des mises à jour agiles des services vocaux.

IA + voix : transformer la valeur vocale des opérateurs en trois étapes

Les progrès rapides de l'IA offrent de nouvelles possibilités d'innovation en matière de services vocaux. Andy Hicks estime que l'intégration profonde de l'IA et de la voix peut se faire en trois étapes clés.

Tout d'abord, l'IA est utilisée pour améliorer l'expérience d'appel de base et créer un avantage concurrentiel par rapport aux applications OTT. Parmi les exemples typiques, citons la suppression intelligente du bruit et l'immersion sonore spatiale améliorée, qui rend les appels plus sophistiqués.

Ensuite, l'IA est intégrée dans les canaux audio pour introduire des fonctions innovantes telles que la traduction en temps réel et des résumés d'appels intelligents. Ces services n'imposent pas d'exigences supplémentaires aux terminaux. Les opérateurs peuvent rapidement les déployer afin d'être les premiers à proposer des innovations vocales basées sur l'IA.

Enfin, l'IA est intégrée dans les canaux vidéo et de données pour faire progresser l'innovation vocale d'un mode unique à un mode multimodal, en permettant des services tels que le support client interactif et les assistants de soins de santé, et en concrétisant le concept d'appel en tant que service.

Andy Hicks a souligné que les opérateurs devraient tirer parti des possibilités offertes par l'IA. En s'appuyant sur un réseau vocal entièrement convergent, ils peuvent favoriser l'innovation en matière de services et rajeunir complètement la valeur fondamentale des services vocaux, grâce à la double avancée de la 5G-A et de l'IA.

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