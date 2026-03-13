[MWC 2026] GlobalData publikuje białą księgę na temat ewolucji usług głosowych w erze sztucznej inteligencji

News provided by

GlobalData

Mar 13, 2026, 10:52 ET

BARCELONA, Hiszpania, 13 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2026 Andy Hicks, Senior Principal Analyst w firmie GlobalData, zaprezentował białą księgę „Odkrywanie głosu na nowo: konwergentna, oparta na AI i multimodalna rdzeniowa sieć połączeń głosowych dla telekomunikacji nowej generacji". W publikacji podkreślono, że w erze sztucznej inteligencji operatorzy mogą wykorzystywać w pełni konwergentną sieć połączeń głosowych do wprowadzania innowacyjnych usług AI i redefiniowania ich wartości.

Continue Reading
Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026
W pełni konwergentna sieć połączeń głosowych: optymalne rozwiązanie dla operatorów zarządzających sieciami wielu generacji
Wraz z przyspieszeniem rozwoju technologii 5G-A ewolucja globalnych standardów sieciowych pozostaje nierównomierna. Chociaż sieci 2G i 3G zbliżają się do końca swojego cyklu życia, niektórzy operatorzy są zobowiązani do ich utrzymywania w celu obsługi kluczowych usług, takich jak komunikacja M2M i roaming międzynarodowy. W tym kontekście dla operatorów coraz większego znaczenia nabiera w pełni konwergentna sieć połączeń głosowych zdolna obsługiwać usługi 2G, 3G, 4G i 5G. Taka sieć pozwala rozwiązać problemy operacyjne związane z cyklem życia technologii, a jednocześnie przygotowuje grunt pod płynną ewolucję w przyszłości.

W obliczu globalnego przejścia w kierunku konteneryzacji w pełni konwergentna architektura umożliwia płynne przejście z maszyn wirtualnych (VM) do kontenerów. Takie podejście pozwala operatorom obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO), a jednocześnie utrzymać ciągłą innowacyjność i elastyczne aktualizacje usług głosowych.

AI + głos: zmiana wartości usług głosowych operatorów w trzech etapach
Szybki rozwój sztucznej inteligencji stwarza nowe możliwości innowacji w usługach głosowych. Zdaniem Andy'ego Hicksa głęboką integrację AI i usług głosowych można osiągnąć w trzech kluczowych etapach.

Po pierwsze, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poprawy ogólnych wrażeń z rozmowy i stworzenia przewagi konkurencyjnej nad aplikacjami OTT. Typowe przykłady obejmują inteligentne tłumienie hałasu i ulepszone przestrzenne efekty audio, które podnoszą poziom rozmów do bardziej zaawansowanej formy komunikacji.

Następnie sztuczna inteligencja jest włączana do kanałów audio w celu wprowadzenia innowacyjnych funkcji, takich jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym i inteligentne podsumowania rozmów. Usługi te nie nakładają dodatkowych wymagań na urządzenia końcowe. Operatorzy mogą szybko wdrożyć te rozwiązania, aby uzyskać przewagę pierwszeństwa w zakresie innowacji głosowych opartych na AI.

W ostatnim etapie sztuczna inteligencja jest integrowana z kanałami wideo i danych, co pozwala rozwijać innowacje w usługach głosowych od rozwiązań jednomodalnych do multimodalnych. Umożliwia to świadczenie usług takich jak interaktywna obsługa klienta i obsługa przez asystentów medycznych, a także realizację koncepcji Call-as-a-Service (połączenie głosowe jako usługa).

Andy Hicks podkreślił, że operatorzy powinni wykorzystać możliwości stwarzane przez sztuczną inteligencję. Wykorzystując w pełni konwergentną sieć połączeń głosowych jako fundament, mogą wspierać innowacje usługowe i w pełni odnowić podstawową wartość usług głosowych dzięki równoczesnemu rozwojowi technologii 5G-A i sztucznej inteligencji.

Kliknij, aby przeczytać białą księgę: LINK

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2933295/image1.jpg

Also from this source

More Releases From This Source

Explore

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Telecommunications Industry

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics