[MWC 2026] GlobalData publikuje białą księgę na temat ewolucji usług głosowych w erze sztucznej inteligencji

BARCELONA, Hiszpania, 13 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2026 Andy Hicks, Senior Principal Analyst w firmie GlobalData, zaprezentował białą księgę „Odkrywanie głosu na nowo: konwergentna, oparta na AI i multimodalna rdzeniowa sieć połączeń głosowych dla telekomunikacji nowej generacji". W publikacji podkreślono, że w erze sztucznej inteligencji operatorzy mogą wykorzystywać w pełni konwergentną sieć połączeń głosowych do wprowadzania innowacyjnych usług AI i redefiniowania ich wartości.

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

W pełni konwergentna sieć połączeń głosowych: optymalne rozwiązanie dla operatorów zarządzających sieciami wielu generacji

Wraz z przyspieszeniem rozwoju technologii 5G-A ewolucja globalnych standardów sieciowych pozostaje nierównomierna. Chociaż sieci 2G i 3G zbliżają się do końca swojego cyklu życia, niektórzy operatorzy są zobowiązani do ich utrzymywania w celu obsługi kluczowych usług, takich jak komunikacja M2M i roaming międzynarodowy. W tym kontekście dla operatorów coraz większego znaczenia nabiera w pełni konwergentna sieć połączeń głosowych zdolna obsługiwać usługi 2G, 3G, 4G i 5G. Taka sieć pozwala rozwiązać problemy operacyjne związane z cyklem życia technologii, a jednocześnie przygotowuje grunt pod płynną ewolucję w przyszłości.

W obliczu globalnego przejścia w kierunku konteneryzacji w pełni konwergentna architektura umożliwia płynne przejście z maszyn wirtualnych (VM) do kontenerów. Takie podejście pozwala operatorom obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO), a jednocześnie utrzymać ciągłą innowacyjność i elastyczne aktualizacje usług głosowych.

AI + głos: zmiana wartości usług głosowych operatorów w trzech etapach

Szybki rozwój sztucznej inteligencji stwarza nowe możliwości innowacji w usługach głosowych. Zdaniem Andy'ego Hicksa głęboką integrację AI i usług głosowych można osiągnąć w trzech kluczowych etapach.

Po pierwsze, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poprawy ogólnych wrażeń z rozmowy i stworzenia przewagi konkurencyjnej nad aplikacjami OTT. Typowe przykłady obejmują inteligentne tłumienie hałasu i ulepszone przestrzenne efekty audio, które podnoszą poziom rozmów do bardziej zaawansowanej formy komunikacji.

Następnie sztuczna inteligencja jest włączana do kanałów audio w celu wprowadzenia innowacyjnych funkcji, takich jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym i inteligentne podsumowania rozmów. Usługi te nie nakładają dodatkowych wymagań na urządzenia końcowe. Operatorzy mogą szybko wdrożyć te rozwiązania, aby uzyskać przewagę pierwszeństwa w zakresie innowacji głosowych opartych na AI.

W ostatnim etapie sztuczna inteligencja jest integrowana z kanałami wideo i danych, co pozwala rozwijać innowacje w usługach głosowych od rozwiązań jednomodalnych do multimodalnych. Umożliwia to świadczenie usług takich jak interaktywna obsługa klienta i obsługa przez asystentów medycznych, a także realizację koncepcji Call-as-a-Service (połączenie głosowe jako usługa).

Andy Hicks podkreślił, że operatorzy powinni wykorzystać możliwości stwarzane przez sztuczną inteligencję. Wykorzystując w pełni konwergentną sieć połączeń głosowych jako fundament, mogą wspierać innowacje usługowe i w pełni odnowić podstawową wartość usług głosowych dzięki równoczesnemu rozwojowi technologii 5G-A i sztucznej inteligencji.

