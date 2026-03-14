[MWC 2026] GlobalData publica un informe técnico sobre la evolución de los servicios de voz en la era de la IA

BARCELONA, España, 14 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, Andy Hicks, analista principal sénior de GlobalData, publicó el informe técnico Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications (Reinvención del servicio de voz: un núcleo de voz convergente, habilitado para IA y multimodal para la próxima generación de telecomunicaciones). El informe destaca que, en la era de la IA, los operadores pueden aprovechar una red de voz totalmente convergente para innovar en los servicios de IA y redefinir el valor de los servicios de voz.

Andy Hicks presenta un informe técnico sobre la evolución de los servicios de voz en el MWC 2026 (PRNewsfoto/GlobalData)

Red de voz totalmente convergente: la opción óptima para los operadores que gestionan redes multigeneracionales

A medida que avanza rápidamente la tecnología 5G-A, la evolución de los estándares de red mundiales sigue siendo desigual. Aunque las redes 2G y 3G están llegando al final de su vida útil, algunos operadores están obligados a mantenerlas para dar soporte a servicios esenciales como la comunicación M2M y el roaming internacional. En este contexto, una red de voz totalmente convergente capaz de gestionar servicios 2G, 3G, 4G y 5G se está volviendo esencial para los operadores. Una red de este tipo aborda los desafíos operativos que plantean los problemas relacionados con el ciclo de vida y sienta las bases para evolucionar en el futuro sin inconvenientes.

Ante el cambio mundial hacia la contenedorización, la arquitectura totalmente convergente facilita una transición fluida de las máquinas virtuales a los contenedores. Este enfoque permite a los operadores reducir el costo total de propiedad (TCO) a la vez que mantienen una innovación continua y actualizaciones ágiles de los servicios de voz.

IA + Voz: transforma el valor de los servicios de voz de los operadores en tres etapas

El rápido avance de la IA presenta nuevas oportunidades para innovar en los servicios de voz. Andy Hicks cree que es posible integrar profundamente la IA y los servicios de voz en tres etapas clave.

Primero, se utiliza la IA para mejorar la experiencia básica de las llamadas y crear una ventaja competitiva sobre las aplicaciones OTT. Los ejemplos típicos incluyen la supresión inteligente de ruido y la inmersión de audio espacial mejorada, que elevan las llamadas a un nivel de comunicación más sofisticado.

Luego, la IA se integra en los canales de audio para introducir funciones innovadoras, como la traducción en tiempo real y los resúmenes inteligentes de llamadas. Estos servicios no exigen requisitos adicionales a los terminales. Los operadores pueden implementar estos servicios de una forma rápida para obtener una ventaja pionera en las innovaciones de voz impulsadas por IA.

Por último, la IA se integra en los canales de video y datos para impulsar la innovación en el ámbito de servicios de voz, al pasar de un modelo unimodal a uno multimodal, lo que permite ofrecer servicios como la atención al cliente interactiva y los asistentes de atención médica, y hacer realidad el concepto de "Call-as-a-Service" (llamada como servicio).

Andy Hicks destacó que los operadores deben aprovechar las oportunidades que presenta la IA. Al aprovechar una red de voz totalmente convergente como base, pueden fomentar la innovación en los servicios y rejuvenecer por completo el valor fundamental de los servicios de voz, impulsados por los avances duales de la tecnología 5G-A y la IA.

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FUENTE GlobalData