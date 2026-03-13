[MWC 2026] GlobalData Yapay Zeka Çağında Ses Evrimi Üzerine Bir Beyaz Kitap Yayınladı

BARSELONA, İspanya, 14 Mart 2026 /PRNewswire/ -- GlobalData Kıdemli Baş Analisti Andy Hicks, MWC 2026'da Sesi Yeniden Keşfetmek adlı teknik incelemeyi yayınladı: Yeni Nesil Telekomünikasyon için Birleştirilmiş, Yapay Zeka Destekli ve Çok Modlu Ses Çekirdeği. Teknik rapor, yapay zeka çağında operatörlerin yapay zeka hizmetlerini yenilemek ve ses hizmetlerinin değerini yeniden tanımlamak için tamamen birleşik bir ses ağından yararlanabileceğini vurguluyor.

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

Tamamen Birleştirilmiş Ses Ağı: Çok Nesilli Ağları Yöneten Operatörler için Optimal Seçim

5G-A hızlanırken, küresel ağ standartlarının gelişimi düzensiz kalmaya devam ediyor. Her ne kadar 2G ve 3G şebekeleri kullanım ömürlerinin sonuna gelse de, bazı operatörlerin M2M iletişimi ve uluslararası dolaşım gibi temel hizmetleri desteklemek için bunları sürdürmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, 2G, 3G, 4G ve 5G hizmetlerini idare edebilen tamamen birleşik bir ses ağı operatörler için elzem hale gelmektedir. Böyle bir ağ, yaşam döngüsü sorunlarının ortaya çıkardığı operasyonel zorlukları ele alır ve gelecekte sorunsuz bir evrim için zemin hazırlar.

Konteynerleşmeye doğru küresel değişimle karşı karşıya kalan tamamen birleşik mimari, sanal makinelerden konteynerlere sorunsuz bir geçişi kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım, operatörlerin ses hizmetlerinde sürekli yenilik ve çevik güncellemeleri sürdürürken TCO'larını düşürmelerine olanak tanır.

Yapay Zeka + Ses: Operatörlerin Ses Değerini Üç Aşamada Dönüştürmek

Yapay zekanın hızla ilerlemesi, ses hizmetlerinde inovasyon için yeni fırsatlar sunuyor. Andy Hicks, yapay zeka ve sesin derinlemesine entegrasyonunun üç temel aşamadan geçerek sağlanabileceğine inanıyor.

İlk olarak, temel çağrı deneyimini iyileştirmek ve OTT uygulamalarına karşı rekabet avantajı yaratmak için yapay zekadan yararlanılmaktadır. Tipik örnekler arasında akıllı gürültü bastırma ve aramaları daha sofistike bir iletişim seviyesine yükselten gelişmiş uzamsal ses daldırma yer alır.

Ardından, gerçek zamanlı çeviri ve akıllı çağrı özetleri gibi yenilikçi özellikler sunmak için yapay zeka ses kanallarına entegre edildi. Bu hizmetler terminallere ek gereklilikler getirmez. Operatörler, yapay zeka odaklı ses inovasyonlarında ilk hamle avantajını elde etmek için bu hizmetleri hızla devreye alabilirler.

Son olarak, yapay zeka video ve veri kanallarına entegre edilerek ses inovasyonunu tek modludan çok modluya doğru ilerletiyor, etkileşimli müşteri desteği ve sağlık asistanları gibi hizmetleri mümkün kılıyor ve Hizmet Olarak Arama kavramını hayata geçiriyor.

Andy Hicks, operatörlerin yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini vurguladı. Temel olarak tamamen birleşik bir ses ağından yararlanarak, hizmet inovasyonunu teşvik edebilir ve 5G-A ve yapay zekanın ikili ilerlemesiyle ses hizmetlerinin temel değerini tamamen yenileyebilirler.

