[MWC 2026] GlobalData publiceert een whitepaper over de evolutie van spraakdiensten in het AI-tijdperk

BARCELONA, Spanje, 14 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op MWC 2026 heeft Andy Hicks, Senior Principal Analyst bij GlobalData, de whitepaper Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications gepubliceerd. In de whitepaper wordt benadrukt dat telecombedrijven in het AI-tijdperk een volledig geconvergeerd spraaknetwerk kunnen gebruiken om AI-diensten te ontwikkelen en de waarde van spraakdiensten opnieuw vorm te geven.

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

Volledig geconvergeerd spraaknetwerk: de optimale keuze voor telecombedrijven die netwerken van meerdere generaties beheren

Nu 5G-A versneld wordt uitgerold, verloopt de ontwikkeling van wereldwijde netwerkstandaarden nog steeds ongelijk. Hoewel 2G- en 3G-netwerken hun einde naderen, zijn sommige telecombedrijven nog steeds verplicht deze in stand te houden om essentiële diensten zoals M2M-communicatie en internationale roaming te ondersteunen. In deze context wordt een volledig geconvergeerd spraaknetwerk dat 2G-, 3G-, 4G- en 5G-diensten ondersteunt steeds essentiëler voor telecombedrijven. Een dergelijk netwerk pakt de operationele uitdagingen aan die voortvloeien uit levenscycluskwesties en legt de basis voor een naadloze toekomstige evolutie.

Door de wereldwijde verschuiving naar containerisatie biedt de volledig geconvergeerde architectuur een soepele overgang van VM's naar containers. Met deze aanpak kunnen telecombedrijven hun totale eigendomskosten (TCO) verlagen en tegelijkertijd voortdurende innovatie en flexibele updates van spraakdiensten behouden.

AI + Voice: transformatie van de waarde van spraakdiensten van telecombedrijven in drie fasen

De snelle vooruitgang van AI biedt nieuwe kansen voor innovatie op het gebied van spraakdiensten. Volgens Andy Hicks kan de diepe integratie van AI en spraak via drie belangrijke fasen worden gerealiseerd.

Ten eerste wordt AI ingezet om de basiservaring van telefonische gesprekken te verbeteren en een concurrentievoordeel te creëren ten opzichte van OTT-applicaties. Typische voorbeelden zijn intelligente ruisonderdrukking en verbeterde ruimtelijke audio, waardoor gesprekken worden opgewaardeerd tot een hoger communicatieniveau.

Vervolgens wordt AI geïntegreerd in audiokanalen om innovatieve functies te introduceren, zoals realtime vertaling en intelligente samenvattingen van gesprekken. Voor deze diensten gelden geen extra vereisten voor eindapparaten. Telecombedrijven kunnen deze diensten snel implementeren om een voorsprong op concurrenten te behalen op het gebied van AI-gestuurde innovaties in spraakdiensten.

Ten slotte wordt AI geïntegreerd in video- en datakanalen om spraakinnovatie te ontwikkelen van één communicatiemodaliteit naar multimodaliteit. Hierdoor worden diensten mogelijk zoals interactieve klantenondersteuning en zorgassistenten, en wordt het concept van Call-as-a-Service gerealiseerd.

Andy Hicks benadrukte dat telecombedrijven moeten inspelen op de kansen die AI biedt. Door een volledig geconvergeerd spraaknetwerk als basis te benutten, kunnen ze service-innovatie stimuleren en de kernwaarde van spraakdiensten nieuw leven inblazen, dankzij de gecombineerde vooruitgang van 5G-A en AI.

Klik om de whitepaper te lezen: LINK

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933295/image1.jpg