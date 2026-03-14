[MWC 2026] GlobalData تطلق ورقة بيضاء حول تطور الصوت في عصر الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا, 14 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) لعام 2026 ، أصدر "أندي هيكس" ، كبير المحللين الرئيسيين في شركة "جلوبال داتا" (GlobalData)، الورقة البيضاء التي تحمل عنوان إعادة اختراع الصوت: نواة صوتية متقاربة وممكّنة بالذكاء الاصطناعي ومتعددة الوسائط للجيل القادم من الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتسلط الورقة البيضاء الضوء على أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ، يمكن للمشغلين الاستفادة من شبكة صوتية متقاربة بالكامل للابتكار في خدمات الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قيمة خدمات الصوت.

شبكة صوتية متقاربة بالكامل: الخيار الأمثل للمشغلين الذين يديرون شبكات متعددة الأجيال

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

مع تسارع "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A)، لا يزال تطور معايير الشبكات العالمية غير متساوٍ. على الرغم من أن شبكات "الجيل الثاني" (2G) و"الجيل الثالث" (3G) تقترب من نهاية دورة حياتها، إلا أن بعض المشغلين مطالبين بالحفاظ عليها لدعم الخدمات الأساسية مثل اتصالات "الآلة إلى الآلة" (M2M) والتجوال الدولي. في هذا السياق ، أصبح وجود شبكة صوتية متقاربة بالكامل قادرة على التعامل مع خدمات "الجيل الثاني" (2G) و"الجيل الثالث" (3G) و"الجيل الرابع" (4G) و"الجيل الخامس" (5G) ضروريًا للمشغلين. تعالج هذه الشبكة التحديات التشغيلية التي تفرضها مشكلات دورة الحياة وتمهد الطريق للتطور المستقبلي السلس.

في مواجهة التحول العالمي نحو الحاويات ، تسهل البنية المعمارية المتقاربة بالكامل الانتقال السلس من الآلات الافتراضية إلى الحاويات. يسمح هذا النهج للمشغلين بتخفيض تكلفة التشغيل الخاصة بهم مع الحفاظ على الابتكار المستمر والتحديثات السريعة لخدمات الصوت.

الذكاء الاصطناعي + الصوت: إحداث نقلة نوعية في قيمة الصوت للمشغلين في ثلاث مراحل

يوفر التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة للابتكار في خدمات الصوت. يرى "أندي هيكس" أنه يمكن تحقيق التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي والصوت من خلال ثلاث مراحل رئيسية.

أولاً ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المكالمات الأساسية وخلق ميزة تنافسية تتفوق بها على تطبيقات اتصالات المحتوى المباشرة عبر الإنترنت. وتشمل الأمثلة النموذجية الكبح الذكي للضوضاء والتعمق الصوتي المكاني المعزَّز ، ما يرفع المكالمات إلى مستوى أكثر تطورًا من الاتصالات.

بعد ذلك ، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في القنوات الصوتية لتقديم ميزات مبتكرة مثل الترجمة في الوقت الفعلي وملخصات المكالمات الذكية. هذه الخدمات لا تفرض متطلبات إضافية على المحطات. يمكن للمشغلين نشر هذه الخدمات بسرعة للحصول على ميزة أولية في الابتكارات الصوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا ، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في قنوات الفيديو والبيانات لتعزيز الابتكار الصوتي من الوسائط الأحادية إلى الوسائط المتعددة ، ما يتيح خدمات مثل دعم العملاء التفاعلي ومساعدي الرعاية الصحية ، وتحقيق مفهوم "المكالمات كخدمة".

شدد "أندي هيكس" على أنه يجب على المشغلين الاستفادة من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من شبكة صوتية متقاربة بالكامل كأساس ، يمكن للمشغلين تعزيز الابتكار في الخدمات وتجديد القيمة الأساسية للخدمات الصوتية بالكامل ، مدفوعين بالتقدم المزدوج في "الجيل الخامس المتقدم" (5G-A) والذكاء الاصطناعي.

