[MWC 2026] GlobalData、AI時代の音声進化に関するホワイトペーパーを発表

バルセロナ、スペイン、2026年3月14日 /PRNewswire/ -- MWC 2026において、GlobalDataのシニア・プリンシパル・アナリストであるAndy Hicks氏は、ホワイトペーパー「音声の再構築：次世代通信に向けた、統合型・AI対応・マルチモーダルの音声コア（Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications）」を発表しました。同ホワイトペーパーでは、AI時代において通信事業者が完全に統合された音声ネットワークを活用することで、AIサービスの革新を推進し、音声サービスの価値を再定義できることが強調されています。

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

完全に統合された音声ネットワーク：多世代ネットワークを管理する通信事業者にとっての最適な選択肢

5G-Aが加速する中、世界のネットワーク標準の進化には依然としてばらつきがあります。2Gおよび3Gネットワークは寿命を迎えつつありますが、M2M通信や国際ローミングなどの重要なサービスを支えるため、これらを維持する必要がある通信事業者も存在します。このような状況の中、2G、3G、4G、5Gの各サービスに対応できる完全に統合された音声ネットワークは、通信事業者にとって不可欠なものとなっています。こうしたネットワークは、ライフサイクルの問題に起因する運用上の課題に対応し、将来に向けたシームレスな進化の基盤を整えます。

コンテナ化への世界的な移行が進む中、完全に統合されたアーキテクチャは、VMからコンテナへの円滑な移行を促進します。このアプローチにより、通信事業者は音声サービスの継続的な革新とアジャイルな更新を維持しながら、TCOを削減することが可能になります。

AI+音声：3つのステージで通信事業者の音声価値を変革

AIの急速な進展は、音声サービスの革新に新たな機会をもたらしています。Andy Hicks氏は、AIと音声の深い統合は3つの主要なステージを経て実現できると述べています。

まず、基本的な通話体験を向上させ、OTTアプリケーションに対する競争力を高めるためにAIが活用されます。代表的な例としては、インテリジェントなノイズ抑制や空間オーディオによる没入感の向上などがあり、通話体験をより高度なコミュニケーションへと引き上げます。

次に、リアルタイム翻訳やインテリジェントな通話要約などの革新的な機能を導入するため、音声チャネルにAIを統合します。これらのサービスは、端末側に追加の要件を課すものではありません。通信事業者はこれらのサービスを迅速に展開し、AI主導の音声イノベーションにおいて先行者利益を獲得することができます。

最終的には、AIをビデオおよびデータチャネルに統合することで、音声の革新をシングルモーダルからマルチモーダルへと進化させます。これにより、インタラクティブなカスタマーサポートやヘルスケアアシスタントなどのサービスが可能になり、「Call-as-a-Service」の概念を実現します。

Andy Hicks氏は、通信事業者はAIがもたらす機会を積極的に活用すべきだと強調しました。完全に統合された音声ネットワークを基盤として活用することで、5G-AとAIの進展を原動力にサービス革新を促進し、音声サービスの中核的価値を再活性化することが可能になります。

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SOURCE GlobalData