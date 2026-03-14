[MWC 2026] GlobalData публикует технический документ об эволюции голосовой связи в эпоху искусственного интеллекта

БАРСЕЛОНА, Испания, 14 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2026 Энди Хикс (Andy Hicks), главный аналитик компании GlobalData, представил технический документ (White paper) c названием «Переосмысление голосовой связи: конвергентное, мультимодальное голосовое ядро с поддержкой ИИ для телекоммуникаций следующего поколения» (Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications). В документе подчеркивается, что в эпоху искусственного интеллекта операторы могут использовать полностью конвергентную голосовую сеть для создания инновационных ИИ-сервисов и переосмысления ценности голосовых услуг.

Полностью конвергентная голосовая сеть: оптимальное решение для операторов, управляющих сетями нескольких поколений

По мере ускоренного внедрения 5G-Advanced (5G-A) эволюция глобальных сетевых стандартов остается неравномерной. Несмотря на то, что сети 2G и 3G приближаются к концу своего жизненного цикла, некоторые операторы вынуждены поддерживать их для обеспечения работы критически важных сервисов, таких как связь M2M и международный роуминг. В этом контексте для операторов становится крайне важной полностью конвергентная голосовая сеть, способная поддерживать услуги 2G, 3G, 4G и 5G. Такая сеть позволяет решать операционные задачи, связанные с жизненным циклом различных технологий, и одновременно создает основу для плавной эволюции сетей в будущем.

На фоне глобального перехода к контейнеризации полностью конвергентная архитектура облегчает плавный переход от виртуальных машин (VM) к контейнерам. Такой подход позволяет операторам снизить совокупную стоимость владения (ТСО), одновременно поддерживая непрерывные инновации и гибкие обновления голосовых сервисов.

ИИ + голосовые технологии: трансформация ценности голосовых сервисов операторов в три этапа

Стремительное развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для инноваций в области голосовых сервисов. По мнению Энди Хикса, глубокую интеграцию искусственного интеллекта и голосовых технологий можно осуществить в три ключевых этапа.

На первом этапе ИИ используется для улучшения базового качества звонков и создания конкурентного преимущества по сравнению с OTT-приложениями. Типичные примеры включают интеллектуальное подавление шума и усовершенствованное пространственное аудио с эффектом присутствия, что выводит голосовую связь на качественно новый уровень.

Следующий этап предполагает интеграцию ИИ в аудиоканалы для внедрения инновационных функций, таких как перевод в режиме реального времени и интеллектуальное резюме звонков. Эти сервисы не предъявляют дополнительных требований к пользовательским устройствам. Это позволяет операторам быстро внедрять их, получая преимущество первопроходца в области голосовых сервисов, управляемых ИИ.

На третьем этапе ИИ интегрируется в видеоканалы и каналы передачи данных, что переводит развитие голосовых сервисов из одномодального режима в мультимодальный, обеспечивая такие возможности, как интерактивная поддержка клиентов и цифровые медицинские ассистенты, а также реализация концепции «звонок как услуга» (Call-as-a-Service).

Энди Хикс подчеркнул, что операторы должны активно задействовать возможности, открываемые искусственным интеллектом. Опираясь на полностью конвергентную голосовую сеть как на основу, они смогут стимулировать инновации в сфере услуг и полностью обновить ключевую ценность голосовой связи благодаря двойному прогрессу в области 5G-A и ИИ.

Ознакомиться с техническим документом можно по ссылке:

