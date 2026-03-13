[MWC 2026] GlobalData vydává bílou knihu o vývoji hlasových technologií v éře umělé inteligence
News provided byGlobalData
Mar 13, 2026, 12:14 ET
BARCELONA, Španělsko, 13. března 2026 /PRNewswire/ – Na veletrhu MWC 2026 představil Andy Hicks, vedoucí analytik společnosti GlobalData, bílou knihu Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications. Bílá kniha zdůrazňuje, že v éře umělé inteligence mohou operátoři využít plně konvergovanou hlasovou síť k inovaci služeb AI a redefinování hodnoty hlasových služeb.
Plně konvergovaná hlasová síť: optimální volba pro operátory spravující sítě více generací
S nástupem sítě 5G-A zůstává vývoj globálních síťových standardů nerovnoměrný. Ačkoli sítě 2G a 3G dosahují konce své životnosti, někteří operátoři je musí udržovat pro podporu nezbytných služeb, jako je M2M komunikace a mezinárodní roaming. V tomto kontextu se pro operátory stává nezbytnou plně konvergovaná hlasová síť schopná zpracovávat služby 2G, 3G, 4G i 5G. Taková síť řeší provozní výzvy spojené s životním cyklem sítí a připravuje půdu pro bezproblémový budoucí vývoj.
Vzhledem k celosvětovému přechodu na kontejnerizaci umožňuje plně konvergovaná architektura bezproblémový přechod z virtuálních strojů na kontejnery. Tento přístup operátorům umožňuje snížit celkové náklady na vlastnictví a zároveň udržovat nepřetržitou inovaci a agilní aktualizace hlasových služeb.
AI + hlas: transformace hodnoty hlasových služeb operátorů ve třech fázích
Rychlý rozvoj umělé inteligence přináší nové možnosti pro inovace hlasových služeb. Andy Hicks se domnívá, že hluboké integrace AI a hlasu může být dosaženo prostřednictvím tří klíčových fází.
Nejprve se AI využívá ke zlepšení základní zkušenosti s hovory a k vytvoření konkurenční výhody oproti OTT aplikacím. Mezi typické příklady patří inteligentní potlačení šumu a vylepšená prostorová audio imerze, které povyšují hovory na sofistikovanější úroveň komunikace.
Dále je AI integrována do zvukových kanálů, aby umožnila zavedení inovativních funkcí, jako je simultánní tlumočení a inteligentní shrnutí hovorů. Tyto služby nekladou na koncová zařízení žádné dodatečné nároky. Operátoři je mohou rychle nasadit a získat tak výhodu prvního tažení v inovacích hlasu řízeného AI.
Nakonec je AI integrována do video a datových kanálů, aby se inovace hlasových služeb posunula z jednoho módu na multimodální. To umožňuje služby, jako je interaktivní zákaznická podpora nebo zdravotničtí asistenti, a realizuje koncept Call-as-a-Service.
Andy Hicks zdůraznil, že operátoři by měli využít příležitostí, které AI přináší. Díky využití plně konvergované hlasové sítě jako základu mohou tyto příležitosti podporovat inovace služeb a zcela obnovit základní hodnotu hlasových služeb poháněnou dvojím pokrokem 5G-A a AI.
Zde si můžete zmiňovanou bílou knihu přečíst: ODKAZ
