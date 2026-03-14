[MWC 2026] GlobalData công bố sách trắng về sự phát triển của dịch vụ thoại trong kỷ nguyên AI

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 14 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại MWC 2026, Andy Hicks, Chuyên gia phân tích cấp cao của GlobalData, đã công bố sách trắng với tiêu đề Tái định nghĩa dịch vụ thoại: Nền tảng lõi gọi thoại hội tụ, được hỗ trợ bởi AI và đa phương thức cho thế hệ viễn thông tiếp theo. Sách trắng nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên AI, các nhà mạng có thể tận dụng mạng thoại hội tụ hoàn toàn để đổi mới các dịch vụ AI và định nghĩa lại giá trị của dịch vụ thoại.

Andy Hicks releasing voice evolution white paper at MWC 2026

Mạng thoại hội tụ hoàn toàn: Lựa chọn tối ưu cho các nhà mạng quản lý mạng nhiều thế hệ

Khi 5G-A tăng tốc, quá trình tiến hóa của các tiêu chuẩn mạng toàn cầu vẫn diễn ra không đồng đều. Mặc dù các mạng 2G và 3G đang tiến tới giai đoạn kết thúc vòng đời, một số nhà mạng vẫn được yêu cầu duy trì chúng để hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu như truyền thông M2M và chuyển vùng quốc tế. Trong bối cảnh này, một mạng thoại hội tụ hoàn toàn có khả năng xử lý các dịch vụ 2G, 3G, 4G và 5G đang trở nên thiết yếu đối với các nhà mạng. Một mạng như vậy giải quyết những thách thức vận hành do vấn đề vòng đời công nghệ gây ra và tạo nền tảng cho sự phát triển liền mạch trong tương lai.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang container hóa, kiến trúc hội tụ hoàn toàn tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi dễ dàng từ máy ảo (VMs) sang container. Cách tiếp cận này cho phép các nhà mạng giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) đồng thời duy trì đổi mới liên tục và cập nhật linh hoạt các dịch vụ thoại.

AI + Thoại: Chuyển đổi giá trị dịch vụ thoại của nhà mạng qua ba giai đoạn

Sự phát triển nhanh chóng của AI mang đến những cơ hội mới cho đổi mới dịch vụ thoại. Andy Hicks tin rằng việc tích hợp sâu giữa AI và thoại có thể được thực hiện thông qua ba giai đoạn chính.

Thứ nhất, AI được sử dụng để cải thiện trải nghiệm cuộc gọi cơ bản và tạo lợi thế cạnh tranh so với các ứng dụng OTT. Những ví dụ điển hình bao gồm khử tiếng ồn thông minh và âm thanh không gian sống động nâng cao, giúp nâng tầm các cuộc gọi đạt đến mức độ giao tiếp tiên tiến hơn.

Tiếp theo, AI được tích hợp vào các kênh âm thanh để giới thiệu các tính năng sáng tạo như dịch thời gian thực và tóm tắt cuộc gọi thông minh. Những dịch vụ này không đặt ra yêu cầu bổ sung đối với thiết bị đầu cuối. Các nhà mạng có thể nhanh chóng triển khai các dịch vụ này để giành lợi thế người tiên phong trong các đổi mới dịch vụ thoại dựa trên AI.

Cuối cùng, AI được tích hợp vào các kênh video và dữ liệu để thúc đẩy đổi mới dịch vụ thoại từ mô hình đơn phương thức sang đa phương thức, cho phép các dịch vụ như hỗ trợ khách hàng tương tác, trợ lý chăm sóc sức khỏe, đồng thời hiện thực hóa khái niệm Call-as-a-Service.

Andy Hicks nhấn mạnh rằng các nhà mạng nên tận dụng các cơ hội do AI mang lại. Bằng cách tận dụng mạng thoại hội tụ hoàn toàn làm nền tảng, họ có thể thúc đẩy đổi mới dịch vụ và làm mới hoàn toàn giá trị cốt lõi của dịch vụ thoại, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ song hành của 5G-A và AI.

Nhấp để đọc sách trắng: LINK

