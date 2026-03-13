[MWC 2026] GlobalData vydáva bielu knihu o vývoji hlasových služieb v ére AI
Mar 13, 2026, 11:04 ET
BARCELONA, Španielsko, 13. marec 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC 2026 uviedol Andy Hicks, hlavný analytik spoločnosti GlobalData, bielu knihu na tému Nová podoba hlasových služieb: Konvergované, s podporou AI a multimodálne hlasové služby pre telekomunikácie novej generácie. Biela kniha zdôrazňuje, že v ére AI môžu operátori využiť plne konvergovanú hlasovú sieť na inováciu služieb AI a nanovo definovať hodnotu hlasových služieb.
Plne konvergovaná hlasová sieť: Optimálna voľba pre operátorov, ktorí spravujú viacgeneračné siete
S rastúcim rozvojom 5G-A zostáva vývoj globálnych sieťových štandardov nerovnomerný. Hoci siete 2G a 3G sa blížia ku koncu svojej životnosti, niektorí operátori sú povinní ich udržiavať, aby podporovali základné služby, ako je komunikácia M2M a medzinárodný roaming. V tejto súvislosti začína byť pre operátorov nevyhnutná plne konvergovaná hlasová sieť schopná zvládnuť služby 2G, 3G, 4G a 5G. Takáto sieť rieši prevádzkové výzvy, ktoré predstavujú problémy životného cyklu, a vytvára podmienky pre plynulý vývoj do budúcnosti.
Vzhľadom na globálny posun smerom ku kontajnerizácii umožňuje plne konvergovaná architektúra plynulý prechod z virtuálnych počítačov na kontajnery. Tento prístup umožňuje operátorom znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a zároveň udržiavať neustále inovácie a aktívne aktualizácie hlasových služieb.
AI + hlas: Transformácia hodnoty hlasových služieb operátorov v troch fázach
Rýchly rozvoj AI predstavuje nové príležitosti pre inovácie hlasových služieb. Andy Hicks je presvedčený, že hĺbkovú integráciu AI a hlasových služieb možno dosiahnuť prostredníctvom troch kľúčových fáz.
Po prvé, AI sa využíva na zlepšenie základného zážitku z hovorov a vytvorenie konkurenčnej výhody oproti aplikáciám OTT. Medzi typické príklady patria inteligentné potlačenie šumu a vylepšené priestorová zvuková imerzívnosť, ktoré pozdvihujú hovory na sofistikovanejšiu úroveň komunikácie.
Ďalej je AI integrovaná do zvukových kanálov, aby zaviedla inovatívne funkcie, ako je preklad v reálnom čase a inteligentné súhrny hovorov. Tieto služby nekladú na terminály žiadne ďalšie požiadavky. Operátori môžu tieto služby rýchlo nasadiť a získať tak výhodu prvého ťahu v oblasti hlasových inovácií s podporou AI.
Nakoniec je AI integrovaná do video a dátových kanálov s cieľom posunúť inovácie v oblasti hovorov z jedného spôsobu na multimodálny, čo umožní služby ako je interaktívna podpora zákazníkov či zdravotnícki asistenti a realizuje koncept volania ako služby.
Andy Hicks zdôraznil, že operátori by mali využiť príležitosti, ktoré ponúka AI. Využitím plne konvergovanej hlasovej siete ako základu môžu podporiť inovácie služieb a plne oživiť základnú hodnotu hlasových služieb, poháňanú dvojitým pokrokom 5G-A a AI.
