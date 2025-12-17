C&I GFM ESS Buatan Huawei Digital Power Lulus Tes Ekstrem yang Menguji Risiko Kebakaran Sel Baterai

Tes ini merupakan proses verifikasi yang paling menantang di industri untuk keamanan ESS dari risiko kebakaran ekstrem. Metode overcharge pada level rangkaian baterai memicu thermal runaway secara serentak pada 60 sel baterai. Dibandingkan proses pengujian yang hanya melibatkan satu atau beberapa sel baterai, kompleksitas dalam tes ini meningkat secara signifikan.

Tes semakin ketat dengan menerapkan sejumlah kondisi berikut:

Metode open-door ignition test berdasarkan standar UL 9540A:2025 untuk memaksimalkan ketersediaan oksigen. Seluruh rangkaian baterai terisi penuh hingga 100% State of Charge (SOC). Seluruh sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif dinonaktifkan selama tes berlangsung sehingga ESS sepenuhnya mengandalkan desain internal guna menahan kebakaran pada kapasitas energi penuh.

Keunggulan yang telah Teruji: Sistem Proteksi Kebakaran Lima Level

Dalam kondisi ekstrem tersebut, C&I GFM ESS Huawei menunjukkan kinerja keselamatan yang sangat baik, didukung oleh desain inovatif dengan lima level proteksi:

Isolasi termal antarsel: Secara efektif memperlambat thermal runaway antarsel, berfungsi sebagai lapisan pertahanan pertama untuk keamanan sistem. Komponen penutup berbahan logam: Mampu menahan suhu di atas 1.500°C, menjaga integritas struktur bahkan dalam kondisi kebakaran hebat untuk meminimalkan kerusakan. Pemblokiran oksigen bertekanan positif dan pembuangan asap terarah: Desain inovatif ini mengalihkan material mudah terbakar sehingga secara signifikan mengurangi dampak kebakaran. Desain labirin tahan api: Seluruh permukaan segel ESS memakai struktur labirin yang mencegah penyebaran api secara efektif. Daya tahan kontainer terhadap api yang lebih baik: Kontainer dilengkapi sistem proteksi khusus yang mencegah risiko kebakaran secara menyeluruh.

Bukti Data: Indikator Utama Menunjukkan Kinerja Unggulan

Data tes sangat membuktikan tingkat keselamatan dan keandalan C&I GFM ESS Huawei. Saat suhu kebakaran mencapai 961°C, suhu sel tertinggi pada ESS yang berdekatan hanya 45,3°C, jauh di bawah ambang batas pembukaan katup pengaman sel. Sistem sepenuhnya memenuhi persyaratan UL 9540A:2025, tanpa penyebaran api antarunit.

Puncak pelepasan panas (Heat Release Rate/HRR) tercatat 3 MW. Proses kebakaran berlangsung kurang dari tiga jam sebelum api padam dengan sendirinya. Dalam kondisi pembakaran dengan pintu terbuka, sistem mampu mengendalikan pelepasan panas dengan cepat, menunjukkan kemampuan manajemen termal yang optimal.

SOURCE Huawei