Le premier SUV transformable à 7 places de Chery fait ses débuts en Indonésie, offrant une nouvelle solution de mobilité familiale

JAKARTA, Indonésie, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À 13h00, heure locale, le 24 novembre 2025, Chery a fièrement lancé le premier SUV polyvalent transformable au monde, "Chery X", lors de la GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). L'événement a été marqué par la présence de M. Zhou Dinghua, directeur général adjoint de Chery International, ainsi que de représentants de 100 médias indonésiens de premier plan, dont Kompas et Detik. Ensemble, ils ont assisté à un lancement marqué par l'innovation et une vision révolutionnaire.

Chery’s First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution

Le SUV polyvalent transformable a fait une apparition remarquée au centre d'un lieu hautement immersif. Son design extérieur audacieux - avec la calandre "tiger roar", les feux arrière "tiger eye" et les trois lignes de caractère parallèles "claw mark" - dégage une présence puissante, tandis que son aménagement intérieur hautement adaptable a instantanément suscité l'enthousiasme de l'auditoire. Ce lancement innovant a non seulement clairement véhiculé le concept de base du produit, à savoir "briser les frontières de la scène", mais il a également permis aux utilisateurs de découvrir en profondeur la vision avant-gardiste de la marque pour l'avenir de la mobilité.

Conçu pour répondre au défi fondamental "une personne, des rôles multiples - un véhicule, des usages multiples", il tire parti de sa capacité de transformation pour couvrir de manière transparente 99 % des scénarios familiaux. Avec une longueur de 4 900 mm et un empattement de 2 800 mm, le véhicule offre un espace intérieur généreux. Son agencement flexible, avec une deuxième rangée pliable et une troisième rangée à dégagement rapide, permet des transitions en douceur entre de multiples configurations : un véhicule 7 places pour les déplacements quotidiens, un véhicule 4 places luxueux, un camping-car et un SUV à toit ouvert. Cette polyvalence permet de répondre sans effort à des besoins divers. Conçu pour naviguer sur le terrain montagneux et les nombreuses voies navigables de l'Indonésie, le nouveau modèle est doté d'un groupe motopropulseur entièrement étanche, comprenant le moteur, la transmission, les moteurs électriques et le système de batteries. Avec une profondeur de 700 mm et une garde au sol de 220 mm, il navigue en toute confiance sur les chemins boueux et les cours d'eau peu profonds, garantissant des performances fiables dans des paysages variés.

Le lancement du nouveau modèle comble une lacune critique dans le segment des SUV multiformes de Chery en Indonésie, en complétant le portefeuille de produits existant pour établir une matrice de produits complète qui couvre les scénarios d'utilisation familiale, tout-terrain et personnalisée. Avec le lancement officiel du nouveau modèle, Chery est prêt à dépasser les limites traditionnelles d'utilisation et à renforcer sa position concurrentielle dans la région. En proposant des solutions de mobilité intelligentes qui incarnent la devise "Un véhicule, des modes de vie infinis", la marque vise à ouvrir de nouvelles perspectives de vie pour les familles d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs.

