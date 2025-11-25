Pierwszy SUV Chery z możliwością modyfikacji debiutuje w Indonezji, oferując nowe rozwiązania mobilności dla rodzin

DŻAKARTA, Indonezja, 25 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- O godzinie 13:00 czasu lokalnego, 24 listopada 2025 r., firma Chery z dumą zaprezentowała samochód „Chery X", pierwszy na świecie wielofunkcyjny SUV z możliwością modyfikacji, który zadebiutował podczas targów motoryzacyjnych GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). Wydarzenie to zaszczycił swoją obecnością pan Zhou Dinghua, zastępca wykonawczy dyrektora generalnego Chery International, dołączając do przedstawicieli 100 czołowych podmiotów medialnych z Indonezji, w tym Kompas i Detik. Razem byli świadkami premiery produktu, którą charakteryzowała innowacja i przełomowa wizja.

Chery's First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution

Ten modyfikowalny i wielofunkcyjny SUV zrobił piorunujące wrażenie, znajdując się w centrum atrakcyjnie zaaranżowanej przestrzeni wystawienniczej. Jego śmiała konstrukcja zewnętrzna – obejmująca maskownicę w stylu „tiger roar" (ryk tygrysa) tylne świata „tiger eye" (oko tygrysa) i trzy równoległe linie nadwozia określane jako „claw mark" (ślady szponów) – dobitnie zaznaczyła swoją obecność, a wnętrze charakteryzujące się szerokim zakresem adaptacji momentalnie wywołało poruszenie wśród publiczności. Ta innowacyjna premiera produktu niesie ze sobą nie tylko dobitny przekaz podstawowej koncepcji produktu „przekraczającego granice", lecz również pozwoliła użytkownikom na głębokie doświadczenie perspektywicznej wizji marki odwołującej się do przyszłości mobilności.

Zaprojektowany jako rozwiązanie głównego wyzwania, które kryje się w słowach „jedna osoba, wiele ról – jeden pojazd, wiele zastosowań", samochód ten wykorzystuje swoją możliwość modyfikacji, aby bezproblemowo sprawdzić się w ponad 99% sytuacji, w których może znaleźć się każda rodzina. Przy długości 4 900 mm i rozstawie osi mierzącym 2 800 mm, pojazd ten zapewnia mnóstwo miejsca w środku. Jego elastyczny układ, obejmujący składany drugi rząd siedzeń i trzeci rząd siedzeń z funkcją szybkiego rozkładania, umożliwia bezproblemowe przejście pomiędzy różnymi konfiguracjami: samochód z siedmioma miejscami na potrzeby codziennych podróży, luksusowe auto z czterema siedzeniami, kamper i SUV z otwieranym dachem. Taka wszechstronność spełnia szeroki wachlarz potrzeb. Stworzony na potrzeby przemieszczania się po górzystych obszarach i pokonywania powszechnych w Indonezji szlaków wodnych, ten nowy model wyposażono w pełni wodoszczelny układ napędowy, w tym silnik, przekładnię, silniki elektryczne i akumulator. Dzięki głębokości brodzenia na poziomie 700 mm i prześwitowi pod pojazdem o wymiarach 220 mm, może bezproblemowo pokonywać błotniste ścieżki i płytkie strumienie, zapewniając niezawodną pracę w różnorodnych warunkach drogowych.

Wprowadzenie na rynek nowego modelu wypełnia istotną lukę w segmencie samochodów SUV o zmiennych formach w Indonezji, uzupełniając istniejące produkty w celu ustanowienia kompleksowej oferty produktowej, która obejmie samochody rodzinne, terenowe i spersonalizowane zastosowania pojazdów. Dzięki oficjalnej premierze nowego modelu, marka Chery jest gotowa na przekraczanie granic wyznaczonych przez tradycyjne zastosowanie pojazdów i na umocnienie swojej konkurencyjności w regionie. Dostarczając rozwiązania w zakresie inteligentnej mobilności, które ucieleśniają koncepcję „jednego pojazdu, niezliczonych stylów życia", celem marki jest zapewnienie nowych możliwości w obszarze stylu życia dla rodzin w Azji Południowo-Wschodniej i w innych zakątkach świata.

