Chery、初の7人乗り変形SUVをインドネシアで発表、新たな家族向けモビリティソリューションを提供

インドネシア・ジャカルタ、2025年11月26日/PRNewswire/ -- 2025年11月24日現地時間午後1時、CheryはGAIKINDOジャカルタオートウィーク（GJAW）にて、世界初の変形多目的SUV「Chery X」を誇らしげに発表しました。イベントには、Chery InternationalのZhou Dinghua副総経理をはじめ、KompasやDetikなどインドネシアの主要メディア100社の代表者が出席しました。出席者たちは、革新と画期的なビジョンに彩られた発表イベントを目の当たりにしました。

変形多目的SUVは、臨場感あふれる会場の中央で華々しく登場しました。「タイガーロア」フロントグリル、「タイガーアイ」テールライト、3本並列の「クロー・マーク」キャラクターラインを備えた大胆なエクステリアデザインは力強い存在感を放ち、高度に適応可能なインテリアレイアウトは、観客の興奮を瞬時に呼び起こしました。この革新的な発表は、「シーンの境界を破る」という製品のコアコンセプトを明確に伝えるだけでなく、ユーザーにブランドの先進的なモビリティの未来ビジョンを深く体験させる機会となりました。

Chery’s First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

「1人で複数の役割、1台で複数の用途」という課題に対応するために設計されており、その変形機能を活かして、家族のシーンの99％をシームレスにカバーします。全長4,900mm、ホイールベース2,800mmのこの車両は、ゆとりある室内空間を提供します。折りたたみ可能なセカンドシートとクイックリリース式のサードシートを備えた柔軟なレイアウトにより、日常の通勤向け7人乗り、ラグジュアリーな4人乗り、キャンピング仕様、オープントップSUVなど、複数の構成へのシームレスな切り替えが可能です。この多用途性により、多様なニーズに柔軟に対応できます。インドネシアの山岳地帯や豊富な水路を走行できるよう設計された新型モデルは、エンジン、トランスミッション、電動モーター、バッテリーシステムを含むフル防水パワートレインを備えています。最大700mmの渡河能力と220mmの最低地上高を備え、泥道や浅い小川も力強く走破し、多様な地形で安定した走行性能を発揮します。

新型モデルの投入により、インドネシアにおけるCheryの多形SUVセグメントの重要な空白が埋められ、既存の製品ラインナップを補完することで、家族向け、オフロード向け、個別用途に対応する包括的な製品マトリックスを確立します。新型モデルの正式発売により、Cheryは従来の使用領域を超え、地域での競争力をさらに強化する体制が整いました。「1台で無限のライフスタイル」を体現するインテリジェントモビリティソリューションを提供することで、Cheryは東南アジアをはじめとする地域の家族に新たなライフスタイルの可能性を切り拓くことを目指しています。

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.