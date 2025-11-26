Debut SUV "Transformable 7-Seater" Pertama dari Chery di Indonesia, Hadir sebagai Mobil Keluarga Terbaru

JAKARTA, Indonesia, 26 November 2025 /PRNewswire/ -- Pada 24 November 2025, pukul 1 siang waktu setempat, Chery resmi meluncurkan SUV transformable multi-purpose pertama di dunia, "Chery X", di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). Acara ini dihadiri Zhou Dinghua, Executive Deputy General Manager, Chery International, serta lebih dari 100 perwakilan media ternama Indonesia, termasuk Kompas dan Detik. Para peserta acara menyaksikan peluncuran produk yang penuh inovasi dan visioner.

Chery’s First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

SUV praktis dengan konfigurasi kabin yang bisa diatur tersebut tampil memukau di pusat area pameran yang dirancang menarik. Desain eksterior Chery X yang gagah—mulai dari gril bergaya "tiger roar", lampu belakang dengan siluet "tiger eye", hingga tiga garis "claw mark"—menonjolkan kesan tangguh dan modern. Interior Chery X juga sangat fleksibel sehingga menarik perhatian pengunjung pameran, menghadirkan pengalaman nyata tentang konsep inti produk: "menghadirkan terobosan." Peluncuran Chery X membuktikan langkah Chery dalam membangun visi mobilitas masa depan yang inovatif dan relevan bagi pengguna.

SUV ini menjawab tantangan utama, "satu orang dengan berbagai peran—satu mobil untuk beragam penggunaan". Dengan konsep kabin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, Chery X memenuhi 99% kebutuhan keluarga ketika menempuh perjalanan. Memiliki panjang 4.900 mm dan jarak sumbu roda 2.800 mm, Chery X memiliki ruang kabin yang terasa lega. Berkat tata letak yang fleksibel—jok baris kedua dapat dilipat dan jok baris ketiga mudah dilepas—konfigurasi kabin Chery X dapat diubah dengan cepat: tujuh jok untuk pemakaian sehari-hari, empat jok premium, camper van, hingga SUV beratap terbuka. Fleksibilitas ini memudahkan pengguna beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Untuk kondisi jalanan di Indonesia yang memiliki banyak area pegunungan dan jalur air, model terbaru Chery ini dibekali sistem penggerak tenaga yang sangat kedap air—mulai dari mesin, transmisi, motor listrik, hingga baterai. Mampu melintasi kedalaman air 700 mm dan ground clearance 220 mm, Chery X mudah melewati jalan berlumpur maupun genangan air dangkal, serta memberikan performa yang andal di berbagai medan.

Peluncuran Chery X melengkapi lini SUV multiformat Chery di Indonesia, melanjutkan strategi untuk menyediakan pilihan lengkap bagi kebutuhan keluarga, petualangan off-road, hingga gaya hidup personal. Dengan kehadiran model SUV transformable ini, Chery memperkuat posisinya di pasar regional dan memperluas solusi mobilitas cerdas dengan konsep "One Vehicle, Endless Lifestyles". Dengan demikian, Chery menghadirkan potensi gaya hidup baru bagi keluarga di Asia Tenggara dan pasar global lain.

