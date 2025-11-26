أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات 7 مقاعد قابلة للتحويل من "شيري" في إندونيسيا ، تقدم حلاً جديدًا للتنقل العائلي

جاكرتا ، إندونيسيا ، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت المحلي في 24 نوفمبر 2025 ، أطلقت "شيري" بفخر أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متعددة الأغراض قابلة للتحويل في العالم ، "Chery X ،" في معرض "أسبوع السيارات بجاكرتا - برعاية رابطة صناعة السيارات الإندونيسية" [GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW)]. تشرّف الحدث بحضور السيد "تشو دينغهوا"، نائب المدير العام التنفيذي لشركة "شيري انترناشيونال"، إلى جانب ممثلي 100 من وسائل الإعلام الإندونيسية الرائدة ، بما في ذلك "كومباس" (Kompas) وديتيك (Detik). وقد شهدوا معًا حدث إطلاق يميّزه الابتكار والرؤية الرائدة.

Chery's First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution

ظهرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متعددة الأغراض القابلة للتحويل بشكل مذهل في وسط مكان غامر للغاية. أظهر تصميمها الخارجي الجريء الذي يتضمن الشبكة الأمامية "زئير النمر" والضوء الخلفي "عين النمر" وثلاثة خطوط شخصية متوازية "علامة المخلب" وجودًا قويًا ، في حين أن تصميمها الداخلي القابل للتكيف للغاية أشعل على الفور الإثارة لدى كافة الجمهور. لم ينقل هذا الإطلاق المبتكر بوضوح المفهوم الأساسي للمنتج المتجسّد في شعار "كسر حدود المشهد" فحسب ، بل سمح أيضًا للمستخدمين بتجربة عميقة لرؤية العلامة التجارية للتفكير المستقبلي لمستقبل التنقل.

وتستفيد السيارة، التي تم تصميمها لمعالجة التحدي الأساسي "شخص واحد ، أدوار متعددة - سيارة واحدة ، استخدامات متعددة" ، من قدرتها التحوليّة لتغطية 99٪ من السيناريوهات العائلية بسلاسة. مع طول يبلغ 4900 مم وقاعدة عجلات بطول 2800 مم ، توفر السيارة مساحة داخلية وفيرة. يتيح تصميمها المرن، الذي يضم صفًا ثانيًا قابل للطي وصفًا ثالثًا سريع الفتح، الانتقال السلس بين تكوينات متعددة؛ لتصبح سيارة ذات 7 مقاعد للتنقل اليومي ، أو سيارة فاخرة ذات 4 مقاعد ، أو شاحنة تخييم، أو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسقف مفتوح. هذه المرونة تستوعب بسهولة الاحتياجات المتنوعة. تم تصميم الطراز الجديد للتنقل في التضاريس الجبلية والمجاري المائية الوفيرة في إندونيسيا، ويتميز بمجموعة دفع وحركة مضادة للماء بالكامل؛ بما في ذلك المحرك وناقل الحركة والمحركات الكهربائية ونظام البطارية. مع عمق الغمر الذي يبلغ 700 مم و 220 مم للارتفاع عن الأرض، تتنقل السيارة بثقة في المسارات الطينية والجداول الضحلة ، مما يضمن أداءً موثوقًا عبر المناظر الطبيعية المتنوعة.

يملأ إطلاق الطراز الجديد فجوة حاسمة في قطاع شركة "شيري" في إندونيسيا للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متعددة الأشكال، ما يثمل إكمالاً لمحفظة المنتجات الحالية لإنشاء مصفوفة منتجات شاملة تغطي سيناريوهات الاستخدام العائلية، وعلى الطرق الوعرة، والاستخدامات المخصصة. مع إطلاق الطراز الجديد رسميًا الآن ، من المقرر أن تتجاوز "شيري" حدود الاستخدام التقليدية وتعزز مكانتها التنافسية في المنطقة. من خلال تقديم حلول التنقل الذكية التي تجسد شعار "سيارة واحدة ، أنماط حياة لا نهاية لها" ، تهدف العلامة التجارية إلى فتح الآفاق لإمكانيات جديدة لنمط الحياة للعائلات في جنوب شرق آسيا وما وراءها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg