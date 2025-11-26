Debut prvého transformovateľného 7-miestneho SUV od Chery v Indonézii -nové riešenie mobility pre rodiny
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Nov 26, 2025, 10:47 ET
JAKARTA, Indonézia, 26. november 2025 /PRNewswire/ – 24. novembra 2025 o 13:00 miestneho času predstavila spoločnosť Chery s hrdosťou na autosalóne GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) prvé transformovateľné viacúčelové SUV na svete s názvom „Chery X". Podujatie poctil svojou prítomnosťou pán Zhou Dinghua, výkonný zástupca generálneho riaditeľa Chery International, spolu so zástupcami 100 popredných indonézskych médií vrátane spoločností Kompas a Detik. Spoločne boli svedkami prezentácie, ktorú charakterizovala inovácia a prelomová vízia.
Transformovateľné viacúčelové SUV sa zapôsobilo ako zlatý klinec pútavého podujatia. Jeho odvážny exteriérový dizajn – s prednou mriežkou v štýle „tigrieho revu", zadnými svetlami v štýle „tigrieho oka" a tromi rovnobežnými charakteristickými líniami v tvare „pazúrov" – vyžaroval silu, zatiaľ čo vysoko prispôsobivé usporiadanie interiéru okamžite vzbudilo nadšenie u publika. Táto inovatívna prezentácia nielen jasne vyjadrila základnú koncepciu produktu, ktorou je „prelomenie hraníc scény", ale tiež umožnila používateľom do hĺbky zažiť progresívnu víziu značky pre budúcnosť mobility.
Model je navrhnutý tak, aby riešil kľúčovú výzvu „jedna osoba, viacero rolí – jedno vozidlo, viacero použití". Využíva svoju transformačnú schopnosť na plynulé pokrytie 99 % rodinných scenárov. S dĺžkou 4900 mm a rázvorom kolies 2800 mm poskytuje vozidlo veľkorysý vnútorný priestor. Jeho flexibilné usporiadanie – s možnosťou sklopenia druhého radu a tretieho radu s rýchlym demontovaním – umožňuje plynulý prechod medzi viacerými konfiguráciami: 7-miestne vozidlo na každodenné dochádzanie, luxusné 4-miestne vozidlo, obytný príves a SUV s otvorenou strechou. Táto všestrannosť ľahko uspokojí rôzne potreby. Nový model, postavený na brodenie v hornatom teréne Indonézie s výdatne zaplavenými cestami, sa vyznačuje plne vodotesným pohonným ústrojenstvom – vrátane motora, prevodovky, elektromotorov a systému batérie. S brodivosťou 700 mm a svetlou výškou 220 mm sa s istotou pohybuje po blatistých cestách a plytkých potokoch, čo zaisťuje spoľahlivý výkon v rozmanitom teréne.
Uvedenie nového modelu na trh vypĺňa kritickú medzeru v segmente SUV spoločnosti Chery v Indonézii a dopĺňa existujúce produktové portfólio s cieľom vytvoriť komplexný sortiment produktov, ktorý pokrýva rodinné, terénne a personalizované scenáre využitia. S oficiálnym uvedením nového modelu sa Chery chystá prekročiť tradičné hranice používania a posilniť svoju konkurenčnú pozíciu v regióne. Dodávaním inteligentných riešení mobility, ktoré stelesňujú koncept „Jedno vozidlo, nekonečný životný štýl", sa značka snaží odomknúť nové možnosti životného štýlu pre rodiny v juhovýchodnej Ázii aj mimo nej.
Share this article