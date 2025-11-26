Debut prvého transformovateľného 7-miestneho SUV od Chery v Indonézii -nové riešenie mobility pre rodiny

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Nov 26, 2025, 10:47 ET

JAKARTA, Indonézia, 26. november 2025 /PRNewswire/ – 24. novembra 2025 o 13:00 miestneho času predstavila spoločnosť Chery  s hrdosťou na autosalóne GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) prvé transformovateľné viacúčelové SUV na svete s názvom „Chery X". Podujatie poctil svojou prítomnosťou pán Zhou Dinghua, výkonný zástupca generálneho riaditeľa Chery International, spolu so zástupcami 100 popredných indonézskych médií vrátane spoločností Kompas a Detik. Spoločne boli svedkami prezentácie, ktorú charakterizovala inovácia a prelomová vízia.

Continue Reading
Chery's First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution
Chery's First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution

Transformovateľné viacúčelové SUV sa zapôsobilo ako zlatý klinec pútavého podujatia. Jeho odvážny exteriérový dizajn – s prednou mriežkou v štýle „tigrieho revu", zadnými svetlami v štýle „tigrieho oka" a tromi rovnobežnými charakteristickými líniami v tvare „pazúrov" – vyžaroval silu, zatiaľ čo vysoko prispôsobivé usporiadanie interiéru okamžite vzbudilo nadšenie u publika. Táto inovatívna prezentácia nielen jasne vyjadrila základnú koncepciu produktu, ktorou je „prelomenie hraníc scény", ale tiež umožnila používateľom do hĺbky zažiť progresívnu víziu značky pre budúcnosť mobility.

Model je navrhnutý tak, aby riešil kľúčovú výzvu „jedna osoba, viacero rolí – jedno vozidlo, viacero použití". Využíva svoju transformačnú schopnosť na plynulé pokrytie 99 % rodinných scenárov. S dĺžkou 4900 mm a rázvorom kolies 2800 mm poskytuje vozidlo veľkorysý vnútorný priestor. Jeho flexibilné usporiadanie – s možnosťou sklopenia druhého radu a tretieho radu s rýchlym demontovaním – umožňuje plynulý prechod medzi viacerými konfiguráciami: 7-miestne vozidlo na každodenné dochádzanie, luxusné 4-miestne vozidlo, obytný príves a SUV s otvorenou strechou. Táto všestrannosť ľahko uspokojí rôzne potreby. Nový model, postavený na brodenie v hornatom teréne Indonézie s výdatne zaplavenými cestami, sa vyznačuje plne vodotesným pohonným ústrojenstvom – vrátane motora, prevodovky, elektromotorov a systému batérie. S brodivosťou 700 mm a svetlou výškou 220 mm sa s istotou pohybuje po blatistých cestách a plytkých potokoch, čo zaisťuje spoľahlivý výkon v rozmanitom teréne.

Uvedenie nového modelu na trh vypĺňa kritickú medzeru v segmente SUV spoločnosti Chery v Indonézii a dopĺňa existujúce produktové portfólio s cieľom vytvoriť komplexný sortiment produktov, ktorý pokrýva rodinné, terénne a personalizované scenáre využitia. S oficiálnym uvedením nového modelu sa Chery chystá prekročiť tradičné hranice používania a posilniť svoju konkurenčnú pozíciu v regióne. Dodávaním inteligentných riešení mobility, ktoré stelesňujú koncept „Jedno vozidlo, nekonečný životný štýl", sa značka snaží odomknúť nové možnosti životného štýlu pre rodiny v juhovýchodnej Ázii aj mimo nej.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Первый трансформируемый 7-местный внедорожник Chery дебютирует в Индонезии, предлагая новое семейное мобильное решение

Первый трансформируемый 7-местный внедорожник Chery дебютирует в Индонезии, предлагая новое семейное мобильное решение

В 13:00 по местному времени 24 ноября 2025 года компания Chery с гордостью представила первый в мире трансформируемый многоцелевой внедорожник Chery...
El primer SUV transformable de 7 plazas de Chery debuta en Indonesia

El primer SUV transformable de 7 plazas de Chery debuta en Indonesia

A la 1:00 PM, hora local, del 24 de noviembre de 2025, Chery presentó con orgullo el primer SUV multiusos transformable del mundo, el "Chery X", en...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics