Первый трансформируемый 7-местный внедорожник Chery дебютирует в Индонезии, предлагая новое семейное мобильное решение

ДЖАКАРТА, Индонезия, 25 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В 13:00 по местному времени 24 ноября 2025 года компания Chery с гордостью представила первый в мире трансформируемый многоцелевой внедорожник Chery X на GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). На мероприятии присутствовал г-н Чжоу Динхуа (Zhou Dinghua), исполнительный заместитель генерального директора Chery International, а также представители 100 ведущих индонезийских СМИ, включая Kompas и Detik. Вместе они стали свидетелями мероприятия по запуску, определяемого инновациями и новаторским видением.

Трансформируемый многоцелевой внедорожник эффектно появился в центре оживленного места. Его смелый внешний дизайн — с передней решеткой «тигровый рев», задними фонарями «тигровый глаз» и тремя параллельными линиями в виде отметин когтей — излучал мощное присутствие, в то время как его легко адаптируемая внутренняя компоновка мгновенно вызвала восхищение аудитории. Этот инновационный запуск не только четко передал основную концепцию продукта «разрушение границ сцены», но и позволил пользователям глубоко ощутить перспективное видение бренда в отношении будущего мобильности.

Разработанный для решения основной задачи «один человек, несколько ролей — одно транспортное средство, несколько применений», автомобиль использует свои преобразующие возможности для беспрепятственного охвата 99% семейных сценариев. Имея длину 4900 мм и колесную базу 2800 мм, автомобиль обеспечивает просторное внутреннее пространство. Его гибкая компоновка, включающая складной второй ряд и быстрораскладной третий ряд, обеспечивает плавные переходы между несколькими конфигурациями: 7-местный автомобиль для ежедневных поездок, роскошный 4-местный автомобиль, автофургон и внедорожник с открытым верхом. Эта универсальность легко приспосабливается к различным потребностям. Построенная для навигации по горной местности Индонезии и богатым водным путям, новая модель оснащена полностью водонепроницаемой силовой установкой, включая двигатель, трансмиссию, электродвигатели и аккумуляторную систему. С глубиной преодолеваемого брода 700 мм и дорожным просветом 220 мм она уверенно перемещается по грязным дорожкам и мелководным ручьям, обеспечивая надежную работу в различных ландшафтах.

Запуск новой модели заполняет критический пробел в сегменте многофункциональных внедорожников Chery в Индонезии, дополняя существующий портфель продуктов, чтобы создать всеобъемлющую матрицу продуктов, которая охватывает семейные, внедорожные и персонализированные сценарии использования. С официальным запуском новой модели Chery выходит за рамки традиционного использования и укрепляет свои конкурентные позиции в регионе. Предоставляя интеллектуальные мобильные решения, воплощающие принцип «одно транспортное средство — бесконечный образ жизни», бренд стремится открыть новые возможности для семей в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg