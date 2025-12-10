銀聯網上支付現已適用於 15 個市場的 Apple 服務

銀聯持卡人現可於指定地區使用銀聯卡支付 App Store、Apple Music、Apple TV、iCloud等服務費用

上海2025年12月10日 /美通社/ -- 銀聯國際今日宣布，其為 Apple 服務（包括 App Store 及 iCloud 訂閱服務）提供的網上支付服務已拓展至 15 個國際市場。即日起，位於該等市場的銀聯持卡人，可使用銀聯卡支付各類 Apple 數位內容與訂閱服務，涵蓋 App Store、Apple Music、Apple TV、及 iCloud 等。

是次服務覆蓋範圍包括澳洲、柬埔寨、喬治亞、中國香港特別行政區、印尼、哈薩克、肯尼亞、中國澳門特別行政區、蒙古、緬甸、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋。上述地區發行的銀聯卡持卡人，只需綁定 Apple ID，即可為 Apple 服務進行網上支付。此舉體現銀聯致力提升數碼支付體驗，以滿足全球用戶對無縫接取優質內容與服務日益增長的需求。

關於銀聯國際

銀聯國際（UPI）專注拓展銀聯全球網絡，構建暢順的跨境支付體驗。透過與全球逾 2600 家機構建立合作，銀聯卡現已實現 183 個國家和地區的受理服務，並於 84 個國家和地區發行。銀聯國際為全球規模最大的持卡人群體提供優質、具成本效益及安全的跨境支付服務，並持續為日益增多的境外銀聯卡持卡人及商戶提供更便捷的在地化服務。

除實體卡支付，銀聯移動支付服務（包括銀聯手機閃付及二維碼支付）亦已在超過 100 個國家和地區通行。此外，在中國內地以外的 37 個國家和地區，已推出逾 200 個電子錢包支援銀聯卡，以契合不同市場用戶不斷變化的需求。

