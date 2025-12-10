Онлайн-платежи UnionPay теперь доступны для оплаты сервисов Apple на 15 рынках

Теперь держатели карт UnionPay могут оплачивать покупки в App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud и других сервисах в определенных регионах

ШАНХАЙ, 10 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня UnionPay International объявила о расширении портфеля своих услуг, куда теперь входят онлайн-платежи сервисов Apple, включая подписки на App Store и iCloud. Держатели карт UnionPay на 15 международных рынках теперь могут использовать свои карты для оплаты цифрового контента и подписок Apple, включая App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud и многие другие сервисы.

Данная услуга теперь доступна в Австралии, САР Гонконг, Грузии, Индонезии, Казахстане, Камбодже, Кении, САР Макао, Монголии, Мьянме, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах. Держатели карт UnionPay, выпущенных в этих регионах, могут оплачивать сервисы Apple онлайн, используя свой идентификатор Apple ID. Эта инициатива подчеркивает приверженность UnionPay расширению возможностей цифровых платежей и удовлетворению растущего спроса на беспрепятственный доступ к премиальному контенту и услугам по всему миру.

О UnionPay International

UnionPay International (UPI) занимается расширением глобальной сети UnionPay и созданием возможностей для осуществления удобных трансграничных платежей. В сотрудничестве с более чем 2600 партнерами по всему миру UPI обеспечивает прием карт в 183 странах и регионах мира, а выдачу — в 84 странах и регионах мира. UnionPay International предоставляет высококачественный, недорогой и безопасный сервис трансграничных платежей для крупнейшей в мире сети держателей карт, а также предоставляет удобные услуги в разных регионах для растущей аудитории держателей карт UnionPay и торговых компаний по всему миру.

Помимо карт, услуги мобильных платежей UnionPay, включая мобильный QuickPass от UnionPay и оплата по QR-коду принимаются в более чем 100 странах и регионах мира. Более 200 электронных кошельков в 37 странах и регионах мира за пределами материкового Китая принимают карты UnionPay, удовлетворяя растущие потребности пользователей на разных рынках.