I pagamenti online UnionPay sono ora disponibili per i servizi Apple in 15 mercati

I titolari di carte UnionPay possono ora usarle per effettuare pagamenti su App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud e altro ancora in determinate regioni

SHANGHAI, 10 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International ha annunciato oggi l'espansione dei suoi servizi di pagamento online per i servizi Apple, inclusi gli abbonamenti all'App Store e a iCloud. I titolari di carte UnionPay in 15 mercati internazionali possono ora usarle per pagare i contenuti digitali e i servizi in abbonamento di Apple, tra cui App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud e altri ancora.

Il servizio è ora disponibile in Australia, Cambogia, Georgia, SAR di Hong Kong, Indonesia, Kazakistan, Kenya, SAR di Macao, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Filippine, Singapore, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. I titolari di carte UnionPay emesse localmente in queste regioni possono effettuare pagamenti online per i servizi Apple utilizzando il proprio ID Apple. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di UnionPay nel migliorare le esperienze di pagamento digitale e nel soddisfare la crescente domanda di accesso integrato a contenuti e servizi premium in tutto il mondo.

Informazioni su UnionPay International

UnionPay International (UPI) si impegna ad ampliare la rete globale di UnionPay e a creare esperienze di pagamento transfrontaliere integrate. In collaborazione con oltre 2.600 partner in tutto il mondo, UPI rende possibile l'accettazione delle carte in 183 paesi e regioni, con emissione in 84 paesi e regioni. UnionPay International fornisce servizi di pagamento transfrontalieri sicuri, a costo contenuto e di alta qualità alla più grande base di titolari di carte al mondo, e garantisce servizi locali comodi a un numero crescente di commercianti e titolari di carte UnionPay in tutto il mondo.

Oltre alle carte, i servizi di pagamento mobile UnionPay, compresi UnionPay mobile QuickPass e il pagamento tramite codice QR, sono accettati in oltre 100 paesi e regioni. Oltre 200 portafogli elettronici in 37 paesi e regioni al di fuori della Cina continentale accettano le carte UnionPay, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione degli utenti nei diversi mercati.