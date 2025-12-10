Online platby UnionPay jsou nyní dostupné pro služby Apple v 15 zemích

Držitelé karet UnionPay mohou nyní ve vybraných regionech používat své karty k úhradě služeb App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud a dalších

ŠANGHAJ, 10. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost UnionPay International dnes oznámila rozšíření svých online platebních služeb pro produkty a služby Apple, včetně App Store a předplatného iCloud. Držitelé karet UnionPay v 15 mezinárodních trzích nyní mohou své karty používat k úhradě digitálního obsahu a předplatných Apple, včetně App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud a dalších služeb.

Služba je nyní dostupná v Austrálii, Kambodži, Gruzii, zvláštní administrativní oblasti Hongkongu, Indonésii, Kazachstánu, Keni, zvláštní administrativní oblasti Macaa, Mongolsku, Myanmaru, Pákistánu, na Filipínách, v Singapuru, Thajsku a Spojených arabských emirátech. Držitelé lokálně vydaných karet UnionPay v těchto regionech mohou pomocí svého Apple ID provádět online platby za služby Apple. Tato iniciativa potvrzuje závazek společnosti UnionPay zlepšovat digitální platební prostředí a reagovat na rostoucí poptávku po bezproblémovém přístupu k prémiovému obsahu a službám po celém světě.

O společnosti UnionPay International

UnionPay International (UPI) se zaměřuje na rozšiřování globální sítě UnionPay a budování spolehlivých přeshraničních platebních řešení. Ve spolupráci s více než 2600 partnery po celém světě UPI umožňuje přijímání karet ve 183 zemích a regionech a jejich vydávání v 84 zemích a regionech. UnionPay International poskytuje vysoce kvalitní, cenově efektivní a bezpečné přeshraniční platební služby největší základně držitelů karet na světě a zajišťuje komfortní lokální služby pro rostoucí počet globálních držitelů karet UnionPay a obchodníků.

Kromě platebních karet jsou ve více než 100 zemích a regionech přijímány také mobilní platební služby UnionPay, včetně UnionPay Mobile QuickPass a plateb prostřednictvím QR kódu. Více než 200 elektronických peněženek ve 37 zemích a regionech mimo pevninskou Čínu přijímá karty UnionPay, což odpovídá měnícím se potřebám uživatelů na různých trzích.

