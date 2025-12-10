Les paiements en ligne UnionPay désormais disponibles pour les services Apple sur 15 marchés

Les détenteurs de cartes UnionPay peuvent à présent les utiliser pour payer leurs achats dans l'App Store et Apple Music, les services

Apple TV et iCloud, et bien plus encore dans certaines régions.

SHANGHAI, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International a annoncé aujourd'hui l'extension de ses services de paiement en ligne aux services Apple, tels que les abonnements dans l'App Store et iCloud. Sur 15 marchés internationaux, les détenteurs de cartes UnionPay peuvent maintenant les utiliser pour payer le contenu numérique et les services sur abonnement d'Apple, notamment dans l'App Store, Apple Music, Apple TV ou iCloud.

Ce service est désormais disponible en Australie, au Cambodge, en Géorgie, dans la région administrative spéciale de Hong Kong, en Indonésie, au Kazakhstan, au Kenya, dans la région administrative spéciale de Macao, en Mongolie, au Myanmar, au Pakistan, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et dans les Émirats arabes unis. Les détenteurs de cartes UnionPay émises dans ces régions peuvent effectuer des paiements en ligne pour les services Apple à l'aide de leur compte Apple. Cette initiative souligne l'attachement de UnionPay à améliorer l'expérience de paiement numérique et à répondre à la demande croissante d'accès fluide à des contenus et services de qualité dans le monde entier.

À propos de UnionPay International

UnionPay International (UPI) se consacre à étendre le réseau mondial de UnionPay pour proposer une expérience fluide pour les paiements transfrontaliers. Grâce à la collaboration entre UPI et plus de 2 600 partenaires dans le monde, les cartes sont acceptées dans 183 pays et régions, et peuvent être émises dans 84 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontalier de qualité, rentables et sécurisés au plus grand nombre de titulaires de cartes à l'échelle mondiale, et assure des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes et de commerçants UnionPay dans le monde.

Outre les cartes, les services de paiement mobile de UnionPay, dont UnionPay Mobile QuickPass et le paiement par code QR, sont acceptés dans plus de 100 pays et régions. Plus de 200 portefeuilles électroniques dans 37 pays et régions en dehors de la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay pour répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs sur les différents marchés.