Online platby UnionPay za služby Apple sú teraz dostupné v 15 krajinách.
News provided byUnionPay International
Dec 10, 2025, 06:33 ET
Držitelia kariet UnionPay môžu používať svoje karty na platby za App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud a ďalšie služby v určitých regiónoch.
ŠANGHAJ, 10. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UnionPay International s radosťou oznamuje rozšírenie svojich online platobných služieb pre Apple Services, vrátane predplatného na App Store a iCloud. Držitelia kariet UnionPay na 15 medzinárodných trhoch tak môžu pohodlne používať svoje karty na platby za digitálny obsah a predplatné na služby Apple — vrátane App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud a ďalších.
Služba je teraz dostupná v Austrálii, Kambodži, Gruzínsku, Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, Indonézii, Kazachstane, Keni, Osobitnej administratívnej oblasti Macao, Mongolsku, Mjanmarsku, Pakistane, na Filipínach, v Singapure, Thajsku a SAE. Držitelia kariet UnionPay vydaných lokálne v týchto regiónoch môžu vykonávať online platby za služby Apple použitím svojho Apple ID. Táto iniciatíva podčiarkuje náš záväzok zlepšovať digitálne platobné skúsenosti a uspokojovať rastúci dopyt po bezproblémovom prístupe k prémiovému obsahu a službám na celom svete.
O spoločnosti UnionPay International
Spoločnosť UnionPay International (UPI) je lídrom v rozširovaní globálnej siete UnionPay a prináša bezproblémové cezhraničné platobné zážitky. S viac ako 2 600 partnermi po celom svete, UPI umožňuje akceptáciu kariet v 183 krajinách a regiónoch a ich vydávanie v 84 krajinách a regiónoch. UnionPay International ponúka vysokokvalitné, nákladovo efektívne a bezpečné cezhraničné platobné služby pre najväčšiu základňu držiteľov kariet na svete, pričom zabezpečuje pohodlné miestne služby pre rastúci počet globálnych držiteľov kariet UnionPay a obchodníkov.
Okrem kariet sú mobilné platobné služby UnionPay vrátane služieb Mobilný QuickPass UnionPay a Platby použitím QR kódu akceptované vo viac ako 100 krajinách a regiónoch. Viac ako 200 elektronických peňaženiek v 37 krajinách a regiónoch mimo pevninskej Číny akceptuje karty UnionPay, ktoré tak spĺňajú meniace sa potreby používateľov na rôznych trhoch.
Share this article