Płatności online UnionPay dostępne teraz dla usług Apple na 15 rynkach

SZANGHAJ, 10 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- firma UnionPay International ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swoich usług płatności online dla serwisów Apple, w tym App Store i subskrypcji iCloud. Posiadacze kart UnionPay na 15 międzynarodowych rynkach mogą teraz korzystać z kart do dokonywania płatności za treści cyfrowe i usługi subskrypcyjne firmy Apple — w tym App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud i inne.

Usługa jest obecnie dostępna w Australii, Kambodży, Gruzji, Hongkongu (Specjalny Region Administracyjny), Indonezji, Kazachstanie, Kenii, Makau (Specjalny Region Administracyjny), Mongolii, Mjanmie, Pakistanie, Singapurze, na Filipinach, w Tajlandii i ZEA. Posiadacze kart UnionPay wydanych lokalnie w tych regionach mogą dokonywać płatności online za usługi Apple, korzystając ze swojego konta Apple ID. Inicjatywa ta świadczy o zaangażowaniu UnionPay w poprawę jakości płatności cyfrowych i spełnianie rosnącego zapotrzebowania na płynny dostęp do treści i usług premium na całym świecie.

O UnionPay International

Firma UnionPay International (UPI) dąży do rozbudowy globalnej sieci UnionPay i tworzenia płynnych rozwiązań w zakresie płatności transgranicznych. Firma dysponuje siecią ponad 2,6 tys. partnerów na całym świecie, jej karty są wydawane w 84 państwach i regionach, a dokonywane nimi płatności akceptowane są w 183 państwach i regionach. UnionPay International zapewnia wysokiej jakości, opłacalne i bezpieczne międzynarodowe usługi płatnicze dla największej na świecie bazy użytkowników kart oraz gwarantuje wygodne usługi lokalne rosnącej liczbie posiadaczy kart UnionPay i sprzedawców na całym świecie.

Poza kartami, usługi płatności mobilnych UnionPay, w tym UnionPay mobile QuickPass oraz płatności za pomocą kodów QR są akceptowane w ponad 100 krajach i regionach. Ponad 200 portfeli elektronicznych w 37 krajach i regionach poza Chinami kontynentalnymi honoruje karty UnionPay, odpowiadając na zmieniające się potrzeby użytkowników na różnych rynkach.