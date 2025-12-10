이제 유니온페이 카드로 15개 국가에서 애플 서비스 온라인 결제 가능

유니온페이 카드 소지자는 이제 선정된 지역에서 앱스토어, 애플 뮤직, 애플 TV, iCloud 등을 결제할 때 카드를 사용할 수 있다

상하이, 2025년 12월 10일 /PRNewswire/ -- 유니온페이 인터내셔널(UnionPay International)이 오늘 앱스토어(App Store)와 iCloud 구독을 비롯해 애플 서비스를 대상으로 한 자사의 온라인 결제 서비스 범위를 확대한다고 발표했다. 유니온페이 카드 소지자는 이제 15개의 국제 시장에서 앱스토어, 애플 뮤직(Apple Music), 애플 TV(Apple TV), iCloud 등을 비롯한 애플의 디지털 콘텐츠 및 구독 서비스를 카드로 결제할 수 있다.

현재 서비스 이용 가능 국가는 호주, 캄보디아, 조지아, 홍콩 특별행정구, 인도네시아, 카자흐스탄, 케냐, 마카오 특별행정구, 몽골, 미얀마, 파키스탄, 필리핀, 싱가포르, 태국, 아랍에미리트(UAE)이다. 해당 지역에서 발급한 유니온페이 카드 소지자는 본인의 애플 ID를 입력하고 애플 서비스 온라인 결제를 진행할 수 있다. 유니온페이는 디지털 결제 경험을 개선하고, 프리미엄 콘텐츠 및 서비스를 원활하게 이용할 수 있기를 바라는 전 세계 사용자의 기대에 부응하고자 이번 서비스 확대 조치를 단행하였다.

유니온페이 인터내셔널(UnionPay International) 소개

유니온페이 인터내셔널은 결제망을 전 세계로 확장하여 해외에서도 편리하게 자사의 카드를 결제에 사용할 수 있는 환경을 구축하는 데 주력하고 있다. 유니온페이 인터내셔널은 전 세계 2,600여 개의 파트너와 손잡고 183개 국가와 지역의 가맹점에서 카드 결제를 지원하고 있으며, 84개 국가와 지역에서 카드 발급 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 세계에서 가장 많은 자사 카드 소지자에게 우수하고 경제적인 해외 결제 서비스를 제공하는 한편, 날로 증가하는 전 세계 유니온페이 카드 소지자와 가맹점에 편리한 현지 서비스를 약속하고 있다.

실물 카드 외에도, 유니온페이 모바일 결제 서비스인 퀵패스(QuickPass)와 QR 코드 결제를 100여 개 국가와 지역에서 이용할 수 있다. 유니온페이 인터내셔널은 중국 본토를 제외한 37개 국가와 지역에서 200여 가지의 전자지갑 서비스를 유니온페이 카드와 연동하여 지원함으로써 다양한 사용자의 변화하는 요구에 부응하고 있다.

