Metode Pembayaran Daring UnionPay Kini Tersedia untuk Layanan Apple di 15 Pasar

Pemegang kartu UnionPay kini dapat menggunakan kartunya untuk pembayaran di App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, dan layanan lain di beberapa wilayah tertentu

SHANGHAI, 10 Desember 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International hari ini memperluas layanan pembayaran daring untuk Layanan Apple, termasuk App Store dan langganan iCloud. Pemegang kartu UnionPay di 15 pasar internasional kini dapat menggunakan kartu mereka untuk membayar konten digital dan layanan berlangganan Apple—termasuk App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, dan lainnya.

Layanan tersebut kini tersedia di Australia, Kamboja, Georgia, DAK Hong Kong, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, DAK Makau, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan UEA. Pemegang kartu UnionPay yang diterbitkan secara lokal di wilayah-wilayah tersebut dapat melakukan pembayaran daring untuk Layanan Apple menggunakan ID Apple mereka. Inisiatif ini menegaskan komitmen UnionPay untuk meningkatkan pengalaman pembayaran digital, serta memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk konten dan layanan premium di seluruh dunia.

Tentang UnionPay International

UnionPay International (UPI) berkomitmen untuk memperluas jaringan global UnionPay dan mengembangkan pengalaman transaksi pembayaran lintasnegara. Melalui kemitraan dengan lebih dari 2.600 mitra di seluruh dunia, UPI mendorong tingkat penggunaan kartu UnionPay di 183 negara dan wilayah, serta penerbitan kartu UnionPay di 84 negara dan wilayah. UnionPay International menyediakan layanan pembayaran lintasnegara yang bermutu tinggi, hemat biaya, dan aman untuk basis pemegang kartu UnionPay, serta menghadirkan layanan lokal yang mudah diakses oleh pihak penjual dan pemegang kartu UnionPay global yang terus berkembang.

Selain kartu pembayaran, layanan pembayaran seluler UnionPay, termasuk QuickPass versi perangkat seluler dan metode pembayaran kode QR UnionPay, juga diterima di lebih dari 100 negara dan wilayah. Lebih dari 200 e-wallet di 37 negara dan wilayah di luar Tiongkok daratan menerima pembayaran dengan kartu UnionPay untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang di berbagai pasar.

SOURCE UnionPay International