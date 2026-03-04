Palladium Global Science Award 2026 abre inscrições para novas aplicações de paládio

XANGAI, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Palladium Global Science Award anunciou o lançamento da segunda edição de sua competição científica internacional para novas aplicações de paládio, com um prêmio de $ 350.000. As inscrições estão abertas de 2 de março a 31 de julho de 2026 em palladiumaward.com.

O Palladium Global Science Award foi criado em 2025 como uma plataforma global para identificar e apoiar avanços científicos e tecnológicos usando o paládio — um metal com atividade catalítica única, capacidade de absorção de hidrogênio, resistência à oxidação, alta condutividade elétrica e suscetibilidade magnética. O prêmio reconhece desenvolvimentos inovadores, artigos científicos e conceitos aplicados que usam o paládio de novas maneiras, tornando as tecnologias mais eficientes, economicamente vantajosas e prontas para implementação industrial em grande escala.

O prêmio reconhece cinco vencedores em três indicações: Melhor Desenvolvimento Científico, Melhor Artigo Científico e Melhor Conceito Aplicado. As candidaturas serão analisadas pelo Conselho Internacional de Especialistas, composto pelos melhores cientistas e especialistas das principais universidades e centros de pesquisa em todo o mundo. O parceiro geral da competição científica internacional é o Comitê da Indústria de Metais Preciosos da China.

"É altamente simbólico que estejamos lançando a segunda temporada do Palladium Global Science Award em um momento em que o mundo depende cada vez mais de tecnologias inovadoras. O paládio possui propriedades excepcionais excepcionais que permitem soluções inovadoras em energia, química, medicina, tecnologias verdes e indústrias de alta tecnologia. Este prêmio foi criado para identificar e apoiar cientistas e pesquisadores de todo o mundo cujo trabalho se estende além do laboratório, transforma as indústrias e contribui para moldar o cenário tecnológico do futuro", – disse o professor Francis Verpoort, presidente do Conselho Internacional de Especialistas do Palladium Global Science Award.

Em 2025, a competição recebeu 100 inscrições de mais de 30 países. Cinco cientistas destacados do Canadá, Japão, Índia, EUA e Arábia Saudita foram selecionados como vencedores com projetos que abrangem química orgânica, desenvolvimento de medicamentos, produção de metanol verde e purificação de água. Em sua segunda temporada, os organizadores esperam um aumento no número de inscrições e no interesse de ainda mais países.

O prêmio está aberto a cientistas, pesquisadores, engenheiros, startups e equipes de P&D de todo o mundo. Os candidatos podem se inscrever e descobrir mais detalhes no site oficial do Palladium Global Science Award em www.palladiumaward.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg

FONTE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)