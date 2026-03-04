Palladium Global Science Award 2026 abre inscrições para novas aplicações de paládio

Notícias fornecidas por

China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

04 mar, 2026, 07:26 GMT

XANGAI, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Palladium Global Science Award anunciou o lançamento da segunda edição de sua competição científica internacional para novas aplicações de paládio, com um prêmio de $ 350.000. As inscrições estão abertas de 2 de março a 31 de julho de 2026 em palladiumaward.com.

Continue Reading
PGSA_announcement
PGSA_announcement

O Palladium Global Science Award foi criado em 2025 como uma plataforma global para identificar e apoiar avanços científicos e tecnológicos usando o paládio — um metal com atividade catalítica única, capacidade de absorção de hidrogênio, resistência à oxidação, alta condutividade elétrica e suscetibilidade magnética. O prêmio reconhece desenvolvimentos inovadores, artigos científicos e conceitos aplicados que usam o paládio de novas maneiras, tornando as tecnologias mais eficientes, economicamente vantajosas e prontas para implementação industrial em grande escala.

O prêmio reconhece cinco vencedores em três indicações: Melhor Desenvolvimento Científico, Melhor Artigo Científico e Melhor Conceito Aplicado. As candidaturas serão analisadas pelo Conselho Internacional de Especialistas, composto pelos melhores cientistas e especialistas das principais universidades e centros de pesquisa em todo o mundo. O parceiro geral da competição científica internacional é o Comitê da Indústria de Metais Preciosos da China.

"É altamente simbólico que estejamos lançando a segunda temporada do Palladium Global Science Award em um momento em que o mundo depende cada vez mais de tecnologias inovadoras. O paládio possui propriedades excepcionais excepcionais que permitem soluções inovadoras em energia, química, medicina, tecnologias verdes e indústrias de alta tecnologia. Este prêmio foi criado para identificar e apoiar cientistas e pesquisadores de todo o mundo cujo trabalho se estende além do laboratório, transforma as indústrias e contribui para moldar o cenário tecnológico do futuro", – disse o professor Francis Verpoort, presidente do Conselho Internacional de Especialistas do Palladium Global Science Award.

Em 2025, a competição recebeu 100 inscrições de mais de 30 países. Cinco cientistas destacados do Canadá, Japão, Índia, EUA e Arábia Saudita foram selecionados como vencedores com projetos que abrangem química orgânica, desenvolvimento de medicamentos, produção de metanol verde e purificação de água. Em sua segunda temporada, os organizadores esperam um aumento no número de inscrições e no interesse de ainda mais países.

O prêmio está aberto a cientistas, pesquisadores, engenheiros, startups e equipes de P&D de todo o mundo. Os candidatos podem se inscrever e descobrir mais detalhes no site oficial do Palladium Global Science Award em www.palladiumaward.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg

FONTE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

Da mesma fonte

Palladium Global Science Award: Hong Kong recebe cerimônia em homenagem às tecnologias mais inovadoras baseadas em paládio

Palladium Global Science Award: Hong Kong recebe cerimônia em homenagem às tecnologias mais inovadoras baseadas em paládio

A cerimônia inaugural do Palladium Global Science Award foi realizada em Hong Kong, celebrando as inovações mais avançadas em aplicações industriais...
As inscrições para o Palladium Global Science Award já estão abertas

As inscrições para o Palladium Global Science Award já estão abertas

A primeira competição anual do Palladium Global Science Award já está no ar, com um prêmio total de US$ 350.000. Cientistas, startups e grupos de...
More Releases From This Source

Explorar

Chemical

Chemical

Chemical

Chemical

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Precious Metals

Precious Metals

News Releases in Similar Topics