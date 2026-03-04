Palladium Global Science Award 2026 ogłasza nabór zgłoszeń dotyczących nowych zastosowań palladu

News provided by

China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

Mar 04, 2026, 03:48 ET

SZANGHAJ, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Palladium Global Science Award ogłosiło rozpoczęcie drugiej edycji międzynarodowego konkursu naukowego dotyczącego nowych zastosowań palladu, z pulą nagród wynoszącą 350 000 dolarów. Zgłoszenia można przesyłać od 2 marca do 31 lipca 2026 r. na stronie palladiumaward.com.

Continue Reading
PGSA_announcement
PGSA_announcement

Konkurs o nagrodę Palladium Global Science Award został ustanowiony w 2025 roku jako globalna platforma służąca identyfikacji i wspieraniu przełomowych osiągnięć naukowych i technologicznych wykorzystujących pallad - metal o wyjątkowej aktywności katalitycznej, zdolności absorpcji wodoru, odporności na utlenianie, wysokiej przewodności elektrycznej i podatności magnetycznej. Nagroda przyznawana jest za przełomowe osiągnięcia, artykuły naukowe i koncepcje stosowane, które wykorzystują pallad w nowy sposób, sprawiając, że technologie stają się bardziej wydajne, opłacalne ekonomicznie i gotowe do wdrożenia na dużą skalę w przemyśle.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: najlepszy osiągnięcie naukowe, najlepszy artykuł naukowy i najlepsza koncepcja zastosowania. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Międzynarodową Radę Ekspertów, w skład której wchodzą czołowi naukowcy i eksperci z głównych uniwersytetów i ośrodków badawczych na całym świecie. Partnerem generalnym międzynarodowego konkursu naukowego jest Chiński Komitet Przemysłu Metali Szlachetnych.

„To, że rozpoczynamy drugą edycję konkursu Palladium Global Science Award w czasie, gdy świat w coraz większym stopniu polega na przełomowych technologiach, ma ogromne znaczenie symboliczne. Pallad posiada wyjątkowe właściwości, które umożliwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań w energetyce, chemii, medycynie, technologiach ekologicznych i branżach high-tech. Celem konkursu jest identyfikacja i wspieranie naukowców i badaczy z całego świata, których badania wykraczają poza laboratorium, zmieniają oblicze przemysłu i przyczyniają się do kształtowania przyszłości technologii" - powiedział profesor Francis Verpoort, przewodniczący Międzynarodowej Rady Ekspertów konkursu o nagrodę Palladium Global Science Award.

W 2025 r. do konkursu zgłoszono 100 projektów z ponad 30 krajów. Zwycięzcami zostało pięciu wybitnych naukowców z Kanady, Japonii, Indii, Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, którzy przedstawili projekty z zakresu chemii organicznej, opracowywania leków, ekologicznej produkcji metanolu i oczyszczania wody. W drugiej edycji organizatorzy spodziewają się większej liczby zgłoszeń i zainteresowania ze strony jeszcze większej liczby krajów.

Konkurs jest otwarty dla naukowców, badaczy, inżynierów, start-upów i zespołów badawczo-rozwojowych z całego świata. Kandydaci mogą zgłaszać się i uzyskać więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej Palladium Global Science Award pod adresem www.palladiumaward.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Le Palladium Global Science Award 2026 ouvre les soumissions pour les nouvelles candidatures de palladium

Le Palladium Global Science Award 2026 ouvre les soumissions pour les nouvelles candidatures de palladium

Le Palladium Global Science Award a annoncé le lancement de la deuxième édition de son concours scientifique international pour de nouvelles...
Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

Mezinárodní vědecká soutěž Palladium Global Science Award vstupuje do druhého ročníku a zahajuje příjem přihlášek projektů zaměřených na nové využití ...
More Releases From This Source

Explore

Chemical

Chemical

Chemical

Chemical

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Precious Metals

Precious Metals

News Releases in Similar Topics