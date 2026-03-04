Palladium Global Science Award 2026 ogłasza nabór zgłoszeń dotyczących nowych zastosowań palladu

SZANGHAJ, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Palladium Global Science Award ogłosiło rozpoczęcie drugiej edycji międzynarodowego konkursu naukowego dotyczącego nowych zastosowań palladu, z pulą nagród wynoszącą 350 000 dolarów. Zgłoszenia można przesyłać od 2 marca do 31 lipca 2026 r. na stronie palladiumaward.com.

Konkurs o nagrodę Palladium Global Science Award został ustanowiony w 2025 roku jako globalna platforma służąca identyfikacji i wspieraniu przełomowych osiągnięć naukowych i technologicznych wykorzystujących pallad - metal o wyjątkowej aktywności katalitycznej, zdolności absorpcji wodoru, odporności na utlenianie, wysokiej przewodności elektrycznej i podatności magnetycznej. Nagroda przyznawana jest za przełomowe osiągnięcia, artykuły naukowe i koncepcje stosowane, które wykorzystują pallad w nowy sposób, sprawiając, że technologie stają się bardziej wydajne, opłacalne ekonomicznie i gotowe do wdrożenia na dużą skalę w przemyśle.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: najlepszy osiągnięcie naukowe, najlepszy artykuł naukowy i najlepsza koncepcja zastosowania. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Międzynarodową Radę Ekspertów, w skład której wchodzą czołowi naukowcy i eksperci z głównych uniwersytetów i ośrodków badawczych na całym świecie. Partnerem generalnym międzynarodowego konkursu naukowego jest Chiński Komitet Przemysłu Metali Szlachetnych.

„To, że rozpoczynamy drugą edycję konkursu Palladium Global Science Award w czasie, gdy świat w coraz większym stopniu polega na przełomowych technologiach, ma ogromne znaczenie symboliczne. Pallad posiada wyjątkowe właściwości, które umożliwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań w energetyce, chemii, medycynie, technologiach ekologicznych i branżach high-tech. Celem konkursu jest identyfikacja i wspieranie naukowców i badaczy z całego świata, których badania wykraczają poza laboratorium, zmieniają oblicze przemysłu i przyczyniają się do kształtowania przyszłości technologii" - powiedział profesor Francis Verpoort, przewodniczący Międzynarodowej Rady Ekspertów konkursu o nagrodę Palladium Global Science Award.

W 2025 r. do konkursu zgłoszono 100 projektów z ponad 30 krajów. Zwycięzcami zostało pięciu wybitnych naukowców z Kanady, Japonii, Indii, Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, którzy przedstawili projekty z zakresu chemii organicznej, opracowywania leków, ekologicznej produkcji metanolu i oczyszczania wody. W drugiej edycji organizatorzy spodziewają się większej liczby zgłoszeń i zainteresowania ze strony jeszcze większej liczby krajów.

Konkurs jest otwarty dla naukowców, badaczy, inżynierów, start-upów i zespołów badawczo-rozwojowych z całego świata. Kandydaci mogą zgłaszać się i uzyskać więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej Palladium Global Science Award pod adresem www.palladiumaward.com.

