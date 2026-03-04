Le Palladium Global Science Award 2026 ouvre les soumissions pour les nouvelles candidatures de palladium

SHANGHAI, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Palladium Global Science Award a annoncé le lancement de la deuxième édition de son concours scientifique international pour de nouvelles candidatures de palladium, avec un prix de 350 000 dollars. Les candidatures sont ouvertes du 2 mars au 31 juillet 2026 sur le site palladiumaward.com.

Le Palladium Global Science Award a été créé en 2025 en tant que plateforme mondiale afin d'identifier et de soutenir les percées scientifiques et technologiques à l'aide du palladium, un métal doté d'une activité catalytique unique, d'une capacité d'absorption d'hydrogène, d'une résistance à l'oxydation, d'une conductivité électrique élevée et d'une susceptibilité magnétique. Ce prix récompense les développements révolutionnaires, les articles scientifiques et les concepts appliqués qui utilisent le palladium de nouvelles façons, rendant les technologies plus efficaces, économiquement avantageuses et prêtes pour une mise en œuvre industrielle à grande échelle.

Le prix récompense cinq gagnants dans trois catégories : meilleur développement scientifique, meilleur article scientifique et meilleur concept appliqué. Les candidatures seront examinées par le Conseil international d'experts, composé de scientifiques de premier plan et d'experts des grandes universités et centres de recherche du monde entier. Le partenaire général du concours scientifique international est le comité de l'industrie des métaux précieux de la Chine.

« Le lancement de la deuxième saison du Palladium Global Science Award revêt une forte portée symbolique à un moment où le monde dépend de plus en plus de technologies révolutionnaires. Le palladium possède des propriétés exceptionnelles qui favorisent des solutions innovantes dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la médecine, des technologies vertes et de la haute technologie. Ce prix a été créé pour identifier et soutenir des scientifiques et des chercheurs du monde entier dont les travaux vont au-delà du laboratoire, transforment les industries et contribuent à façonner le paysage technologique de l'avenir », a déclaré le professeur Francis Verpoort, président du Conseil international d'experts du Palladium Global Science Award.

En 2025, le concours a reçu 100 candidatures provenant de plus de 30 pays. Cinq scientifiques exceptionnels du Canada, du Japon, de l'Inde, des États-Unis et de l'Arabie saoudite ont été sélectionnés comme gagnants avec des projets de chimie organique, de développement de médicaments, de production de méthanol vert et de purification de l'eau. Pour sa deuxième saison, les organisateurs s'attendent à une augmentation du nombre de soumissions et de l'intérêt d'un nombre croissant de pays.

Le prix est ouvert aux scientifiques, chercheurs, ingénieurs, startups et équipes R&D du monde entier. Les candidats peuvent postuler et obtenir plus de détails sur le site officiel du Palladium Global Science Award à l'adresse www.palladiumaward.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg