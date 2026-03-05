جائزة Palladium Global Science Award 2026 تفتح باب تقديم طلبات لتطبيقات جديدة للبالاديوم

صدر عن

China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

05 مارس, 2026

شنغهاي ،  5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "جائزة البالاديوم العالمية للعلوم" (Palladium Global Science Award) عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقتها العلمية الدولية لتطبيقات البالاديوم الجديدة ، مع صندوق جوائز بقيمة 350،000 دولار. يتم تقديم الطلبات من 2 مارس إلى 31 يوليو 2026 على موقع الويب palladiumaward.com.

PGSA_announcement
تم تأسيس جائزة (Palladium Global Science Award) في عام 2025 كمنصة عالمية لتحديد ودعم الاختراقات العلمية والتكنولوجية باستخدام البالاديوم ، وهو معدن له نشاط تحفيزي فريد ، وقدرة على امتصاص الهيدروجين ، ومقاومة الأكسدة ، وموصلية كهربائية عالية ، ومرونة مغناطيسية. تكرّم الجائزة التطورات الرائدة والمقالات العلمية والمفاهيم التطبيقية التي تستخدم البالاديوم بطرق جديدة ، مما يجعل التقنيات أكثر كفاءة ومفيدة اقتصاديًا ومستعدة للتنفيذ الصناعي على نطاق واسع.

تكرّم الجائزة خمسة فائزين في ثلاث ترشيحات: أفضل تطوير علمي، وأفضل مقال علمي، وأفضل مفهوم تطبيقي. سيتم مراجعة الطلبات من قبل "المجلس الدولي للخبراء" (International Expert Council)، والذي يضم كبار العلماء والخبراء من كبريات الجامعات ومراكز البحوث في جميع أنحاء العالم. الشريك العام للمسابقة العلمية الدولية هو "لجنة صناعة المعادن الثمينة الصينية".

قال البروفيسور "فرانسيس فيربورت" ، رئيس "مجلس الخبراء الدولي" لجائزة (Palladium Global (Science Awardيمثل الأمر رمزية كبيرة أننا نطلق الموسم الثاني من جائزة (Palladium Global Science Award) في وقت يعتمد فيه العالم بشكل متزايد على التقنيات المتطورة. يمتلك البالاديوم خصائص استثنائية تسمح بتنفيذ حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب والتقنيات الخضراء والصناعات ذات التقنية العالية. تم إنشاء هذه الجائزة لتحديد ودعم العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم الذين يمتد عملهم إلى ما وراء المختبر ، ويُحدث نقلة نوعية في الصناعات ، ويساهم في تشكيل المشهد التكنولوجي للمستقبل".

في عام 2025 ، تلقت المسابقة 100 مشاركة من أكثر من 30 دولة. تم اختيار خمسة علماء بارزين من كندا واليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية كفائزين بمشاريع تشمل الكيمياء العضوية وتطوير الأدوية وإنتاج الميثانول الأخضر وتطهير المياه. في موسمها الثاني ، يتوقع المنظمون زيادة في عدد الطلبات والاهتمام من المزيد من البلدان.

الجائزة مفتوحة للعلماء والباحثين والمهندسين والشركات الناشئة وفرق البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم. يمكن للمرشحين تقديم الطلبات والاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الرسمي لجائزة (Palladium Global Science) على موقع الويب: www.palladiumaward.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg

