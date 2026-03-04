Palladium Global Science Award 2026 abre las inscripciones para nuevas solicitudes de Palladium

SHANGHÁI, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Palladium Global Science Award anunció el lanzamiento de la segunda edición de su concurso científico internacional para nuevas aplicaciones de paladio, con un fondo de premios de $ 350.000. Las presentaciones están abiertas del 2 de marzo al 31 de julio de 2026 en palladiumaward.com.

El Palladium Global Science Award se estableció en 2025 como una plataforma global para identificar y apoyar los avances científicos y tecnológicos que utilizan paladio, un metal con actividad catalítica única, capacidad de absorción de hidrógeno, resistencia a la oxidación, alta conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética. El premio reconoce los desarrollos innovadores, los artículos científicos y los conceptos aplicados que utilizan el paladio de nuevas maneras, lo que hace que las tecnologías sean más eficientes, económicamente ventajosas y estén listas para su implementación industrial a gran escala.

El premio reconoce a cinco ganadores en tres nominaciones: mejor desarrollo científico, mejor artículo científico y mejor concepto aplicado. El Consejo Internacional de Expertos revisará las candidaturas, compuesto por los mejores científicos y expertos de las principales universidades y centros de investigación de todo el mundo. El socio general del concurso científico internacional es el Comité de la Industria de Metales Preciosos de China.

"Es muy simbólico que estemos lanzando la segunda temporada del Palladium Global Science Award en un momento en que el mundo depende cada vez más de tecnologías innovadoras. El paladio posee propiedades excepcionales que permiten soluciones innovadoras en las industrias de la energía, la química, la medicina, las tecnologías ecológicas y la alta tecnología. Este premio fue creado para identificar y apoyar a científicos e investigadores de todo el mundo cuyo trabajo se extiende más allá del laboratorio, transforma las industrias y contribuye a dar forma al panorama tecnológico del futuro", dijo el profesor Francis Verpoort, presidente del Consejo Internacional de Expertos del premio Palladium Global Science.

En 2025, el concurso recibió 100 propuestas de más de 30 países. Cinco destacados científicos de Canadá, Japón, India, Estados Unidos y Arabia Saudita fueron seleccionados como ganadores con proyectos que abarcan química orgánica, desarrollo de fármacos, producción de metanol verde y purificación de agua. En su segunda temporada, los organizadores esperan un aumento en el número de presentaciones y el interés de aún más países.

El premio está abierto a científicos, investigadores, ingenieros, startups y equipos de I + D de todo el mundo. Los candidatos pueden presentar su candidatura y obtener más detalles en el sitio web oficial del Palladium Global Science Award en www.palladiumaward.com.

