Palladium Global Science Award 2026 Buka Pendaftaran Aplikasi Paladium Baru

Palladium Global Science Award didirikan pada 2025 sebagai platform global untuk mengidentifikasi dan mendukung terobosan ilmiah dan teknologi yang memanfaatkan paladium—logam dengan aktivitas katalitik unik, kemampuan menyerap hidrogen, daya tahan terhadap oksidasi, konduktivitas listrik tinggi, serta sifat kemagnetan tertentu. Penghargaan ini diberikan kepada inovasi penting, artikel ilmiah, dan konsep terapan yang memanfaatkan paladium dengan cara-cara baru sehingga teknologi menjadi lebih efisien, memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, dan siap diterapkan di industri dalam skala besar.

Kompetisi ini akan memilih lima pemenang dalam tiga kategori: Best Scientific Development, Best Scientific Article, dan Best Applied Concept. Seluruh karya ilmiah akan dinilai oleh Dewan Pakar Internasional yang terdiri atas ilmuwan dan pakar terkemuka dari berbagai universitas dan pusat riset di seluruh dunia. China Precious Metals Industry Committee menjadi mitra untuk kompetisi ilmiah internasional ini.

"Edisi kedua Palladium Global Science Award memiliki makna penting di tengah lonjakan kebutuhan dunia terhadap teknologi inovatif. Paladium memiliki sifat luar biasa yang mendorong lahirnya solusi inovatif di berbagai bidang seperti energi, kimia, kedokteran, teknologi hijau, dan industri teknologi tinggi. Penghargaan ini mencari dan mendukung ilmuwan serta peneliti di seluruh dunia yang karyanya tidak hanya berhenti di laboratorium, namun juga mampu mentransformasi industri dan turut membangun lanskap teknologi masa depan," ujar Profesor Francis Verpoort, Ketua Dewan Pakar Internasional Palladium Global Science Award.

Pada 2025, kompetisi ini menerima 100 proposal dari lebih dari 30 negara. Lima ilmuwan terpilih dari Kanada, Jepang, India, Amerika Serikat, dan Arab Saudi meraih penghargaan melalui proyek yang mencakup bidang kimia organik, pengembangan obat, produksi metanol ramah lingkungan, serta pemurnian air. Di edisi kedua ini, penyelenggara kompetisi berharap, jumlah peserta dan minat dari berbagai negara akan semakin meningkat.

Kompetisi ini terbuka bagi ilmuwan, peneliti, insinyur, usaha rintisan, serta tim riset dan pengembangan dari seluruh dunia. Kandidat dapat mendaftar dan memperoleh informasi lebih lanjut melalui situs resmi Palladium Global Science Award di www.palladiumaward.com .

SOURCE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)