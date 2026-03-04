El Premio Palladium Global de Ciencia 2026 abre la convocatoria para nuevas aplicaciones de paladio

SHANGHAI, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Premio Palladium Global de Ciencia anunció el lanzamiento de la segunda edición de su concurso científico internacional para nuevas aplicaciones del paladio, con un premio de 350.000 dólares. El plazo de presentación de candidaturas está abierto del 2 de marzo al 31 de julio de 2026 en palladiumaward.com .

El Premio Palladium Global de Ciencia se estableció en 2025 como una plataforma global para identificar y apoyar avances científicos y tecnológicos que utilizan el paladio, un metal con una actividad catalítica única, capacidad de absorción de hidrógeno, resistencia a la oxidación, alta conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética. El premio reconoce desarrollos innovadores, artículos científicos y conceptos aplicados que utilizan el paladio de nuevas maneras, haciendo que las tecnologías sean más eficientes, económicamente ventajosas y estén listas para su implementación industrial a gran escala.

El premio reconoce a cinco ganadores en tres categorías: Mejor Desarrollo Científico, Mejor Artículo Científico y Mejor Concepto Aplicado. Las solicitudes serán evaluadas por el Consejo Internacional de Expertos, compuesto por destacados científicos y expertos de importantes universidades y centros de investigación de todo el mundo. El patrocinador principal del concurso científico internacional es el Comité de la Industria de Metales Preciosos de China.

"Es muy simbólico que lancemos la segunda edición del Premio Palladium Global de Ciencia en un momento en que el mundo depende cada vez más de tecnologías innovadoras. El paladio posee propiedades excepcionales que posibilitan soluciones innovadoras en los sectores de la energía, la química, la medicina, las tecnologías verdes y la alta tecnología. Este premio se creó para identificar y apoyar a científicos e investigadores de todo el mundo cuyo trabajo trasciende el laboratorio, transforma industrias y contribuye a configurar el panorama tecnológico del futuro", afirmó el profesor Francis Verpoort, presidente del Consejo Internacional de Expertos del Premio Palladium Global de Ciencia.

En 2025, el concurso recibió 100 propuestas de más de 30 países. Cinco científicos destacados de Canadá, Japón, India, Estados Unidos y Arabia Saudita fueron seleccionados como ganadores con proyectos que abarcan la química orgánica, el desarrollo de fármacos, la producción de metanol verde y la purificación de agua. En su segunda edición, los organizadores esperan un aumento en el número de propuestas y el interés de aún más países.

El premio está abierto a científicos, investigadores, ingenieros, empresas emergentes y equipos de I+D de todo el mundo. Los candidatos pueden presentar su solicitud y obtener más información en el sitio web oficial del Premio Palladium Global de Ciencia: www.palladiumaward.com .