Palladium Global Science Award 2026 otvára prihlášky pre nové využitia paládia
News provided byChina Precious Metals Industry Committee (CPMIC)
Mar 04, 2026, 05:17 ET
ŠANGHAJ, 4. marca 2026 /PRNewswire/ – Súťaž Palladium Global Science Award oznámila spustenie druhého ročníka medzinárodnej vedeckej súťaže zameranej na nové využitie paládia. Celkový objem cien predstavuje 350 000 USD. Prihlášky je možné podávať od 2. marca do 31. júla 2026 na stránke palladiumaward.com.
Palladium Global Science Award vznikla v roku 2025 ako globálna platforma na vyhľadávanie a podporu vedeckých a technologických prelomov s využitím paládia – kovu s jedinečnou katalytickou aktivitou, schopnosťou absorbovať vodík, odolnosťou voči oxidácii, vysokou elektrickou vodivosťou a magnetickou susceptibilitou. Ocenenie vyzdvihuje prelomové vývojové riešenia, vedecké články a aplikované koncepty, ktoré využívajú paládium novým spôsobom – tak, aby boli technológie účinnejšie, ekonomicky výhodnejšie a pripravené na veľkoplošné priemyselné nasadenie.
Cena vyberie piatich víťazov v rámci troch kategórií: Najlepší vedecký vývoj, najlepší vedecký článok a najlepší aplikovaný koncept. Prihlášky posúdi Medzinárodná porota zložená zo špičkových vedcov a odborníkov z významných univerzít a výskumných centier z celého sveta. Generálnym partnerom medzinárodnej vedeckej súťaže je Čínsky výbor pre priemysel drahých kovov (China Precious Metals Industry Committee).
„Je mimoriadne symbolické, že spúšťame druhú sezónu Palladium Global Science Award v čase, keď sa svet čoraz viac spolieha na prelomové technológie. Paládium má výnimočné vlastnosti, ktoré umožňujú inovatívne riešenia v energetike, chémii, medicíne, zelených technológiách aj vo high-tech odvetviach. „Toto ocenenie vzniklo s cieľom vyhľadať a podporiť vedcov a výskumných pracovníkov z celého sveta, ktorých práca presahuje laboratórium, mení priemysel a pomáha formovať technologickú krajinu budúcnosti," uviedol profesor Francis Verpoort, predseda International Expert Council súťaže Palladium Global Science Award.
V roku 2025 bolo do súťaže prihlásených 100 príspevkov z viac ako 30 krajín. Vybraných bolo päť výnimočných vedcov z Kanady, Japonska, Indie, USA a Saudskej Arábie s projektmi z oblastí organickej chémie, vývoja liekov, výroby zeleného metanolu a čistenia vody. V druhom ročníku organizátori očakávajú nárast počtu prihlášok aj záujem z ešte väčšieho počtu krajín.
Do súťaže sa môžu zapojiť vedci, výskumníci, inžinieri, startupy a tímy výskumu a vývoja z celého sveta. Kandidáti sa môžu prihlásiť a získať ďalšie podrobnosti na oficiálnej webovej stránke Palladium Global Science Award na adrese www.palladiumaward.com.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg
Share this article