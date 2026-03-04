2026 팔라듐 글로벌 사이언스 어워드, 신규 팔라듐 응용 분야 공모 개시

상하이 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 팔라듐 글로벌 사이언스 어워드(Palladium Global Science Award)가 총상금 35만 달러 규모로 제2회 국제 과학 공모전을 시작했다고 발표했다. 이번 공모전은 팔라듐의 신규 응용 분야를 주제로 진행된다. 접수 기간은 2026년 3월 2일부터 7월 31일이며, palladiumaward.com을 통해 지원할 수 있다.

팔라듐 글로벌 사이언스 어워드는 2025년 설립된 글로벌 플랫폼으로, 독특한 촉매 활성, 수소 흡수 능력, 산화 저항성, 높은 전기 전도도, 자기 감수성을 갖춘 금속인 팔라듐을 활용한 과학•기술적 혁신을 발굴하고 지원하는 것을 목표로 한다. 팔라듐을 새로운 방식으로 활용해 기술의 효율성과 경제성을 높이고 대규모 산업 적용이 가능하도록 한 혁신적 연구 성과, 학술 논문, 응용 개념을 대상으로 시상한다.

이번 어워드는 최우수 과학 발전(Best Scientific Development), 최우수 과학 논문(Best Scientific Article), 최우수 응용 개념(Best Applied Concept), 이렇게 세 부문에서 총 다섯 수상자를 선정한다. 응모작은 전 세계 주요 대학 및 연구기관의 저명한 과학자와 전문가로 구성된 국제 전문가 위원회(International Expert Council)가 심사한다. 이번 국제 과학 공모전의 총괄 파트너는 중국귀금속산업위원회(China Precious Metals Industry Committee)다.

팔라듐 글로벌 사이언스 어워드 국제 전문가 위원회 의장 프란시스 베르포르트(Francis Verpoort) 교수는 "세계가 혁신적 기술에 점점 더 의존하는 시점에 Palladium Global Science Award의 두 번째 시즌을 시작하게 된 것은 매우 상징적입니다. 팔라듐은 에너지, 화학, 의학, 친환경 기술, 첨단 산업 전반에서 혁신적 해법을 가능하게 하는 뛰어난 특성을 지니고 있습니다. 본 어워드는 연구실을 넘어 산업을 변화시키고 미래 기술 지형을 형성하는 데 기여하는 전 세계 과학자와 연구자를 발굴하고 지원하기 위해 마련되었습니다."

2025년 대회에는 30여 국가에서 100건 접수됐다. 캐나다, 일본, 인도, 미국, 사우디아라비아 출신의 과학자 다섯 명이 최종 수상자로 선정됐으며, 유기화학, 신약 개발, 친환경 메탄올 생산, 수처리 등 다양한 분야의 프로젝트가 포함됐다. 주최 측은 두 번째 대회에 접수 건수와 참가 국가 수가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다.

본 어워드 참가 대상은 전 세계 과학자, 연구자, 엔지니어, 스타트업, 연구개발(R&D)팀이다. 응모자는 팔라듐 글로벌 사이언스 어워드 웹사이트(www.palladiumaward.com)에서 참가 신청을 하고 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)