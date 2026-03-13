APIA, Samoa, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anunciou que sua plataforma de negociação TradFi (Finanças Tradicionais) ultrapassou US$ 10 bilhões em volume de negociação no primeiro mês, impulsionada pela demanda sem precedentes por contratos tokenizados de ouro e commodities em meio à escalada das tensões geopolíticas.

Phemex TradFi atinge volume mensal de US$ 10B, avançando na infraestrutura de negociação entre mercados (PRNewsfoto/Phemex)

Os instrumentos relacionados ao ouro — incluindo os contratos perpétuos XAU (Ouro) e PAXG — foram responsáveis por uma parte significativa do aumento do volume, já que os traders buscaram uma exposição segura por meio da infraestrutura de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, da Phemex. A plataforma TradFi, que oferece acesso tokenizado a ações, commodities e índices, além de criptoativos, registrou um aumento de 340% nos usuários ativos em relação ao trimestre anterior. Suas principais vantagens — acesso ao mercado 24 horas por dia, alavancagem configurável, zero restrições de horas de mercado e uma conta unificada que abrange criptomoedas e ativos tradicionais — posicionaram a plataforma como um local preferido para os traders que navegam na volatilidade entre ativos.

"Alcançar US$ 1 bilhão em volume diário no TradFi valida nossa tese de que os traders querem uma plataforma única e sempre ativa para ativos digitais e tradicionais", disse Federico Variola, CEO da Phemex. "Enquanto as corretoras antigas fecham às 16h, nossos usuários estão executando negociações de ouro e ações à meia-noite, nos fins de semana e durante eventos geopolíticos de última hora — exatamente quando os mercados mais se movem. Este é o futuro da infraestrutura de trading."

No futuro, a Phemex expandirá progressivamente sua linha de ativos e lançará recursos inovadores para atender perfeitamente às demandas convergentes dos participantes tradicionais do mercado e dos traders de criptomoedas. Ao desmantelar as barreiras entre a TradFi e os ativos digitais, a Phemex está se posicionando como o principal centro unificado para o futuro da geração de riqueza global.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e que conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, visite: https://phemex.com/

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FONTE Phemex