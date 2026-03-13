APIA, Samoa, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció que su plataforma de operaciones TradFi (finanzas tradicionales) ha superado los 10 mil millones de dólares en volumen de operaciones durante el primer mes, impulsada por una demanda sin precedentes de oro tokenizado y contratos de materias primas en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Phemex TradFi alcanza un volumen mensual de 10 mil millones de dólares y avanza en la infraestructura de las operaciones entre mercados (PRNewsfoto/Phemex)

Los instrumentos relacionados con el oro, incluidos los contratos perpetuos XAU (oro) y PAXG, representaron una parte significativa del aumento de volumen, ya que los operadores buscaron invertir en activos financieros seguros a través de la infraestructura de operaciones 24/7 de Phemex. La plataforma TradFi, que ofrece acceso tokenizado a acciones, materias primas e índices junto con criptoactivos, ha experimentado un aumento del 340 % en los usuarios activos de un trimestre a otro. Sus ventajas principales (acceso al mercado las 24 horas, apalancamiento configurable, restricciones de cero horas de mercado y una cuenta unificada que abarca activos criptográficos y tradicionales) la han posicionado como un lugar preferido para los operadores que navegan por la volatilidad entre activos.

"Alcanzar los mil millones de dólares en volumen diario en finanzas tradicionales valida nuestra tesis de que los operadores quieren una plataforma única y siempre activa tanto para los activos digitales como los tradicionales", señaló Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Mientras que las bolsas tradicionales cierran a las 4 p. m., nuestros usuarios están ejecutando operaciones de oro y acciones a medianoche, los fines de semana y durante los eventos geopolíticos de última hora, exactamente cuando los mercados se mueven más. Este es el futuro de la infraestructura de las operaciones".

En el futuro, Phemex ampliará de forma progresiva su línea de activos y lanzará funciones innovadoras para satisfacer sin problemas las demandas convergentes de los participantes tradicionales del mercado y los operadores de criptomonedas. Al desmantelar las barreras entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, Phemex se está posicionando como el principal centro unificado para el futuro de la generación de riqueza mundial.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera plataforma de intercambio de criptomonedas en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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FUENTE Phemex