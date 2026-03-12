Phemex TradFi erreicht monatliches Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar und stärkt die marktübergreifende Handelsinfrastruktur

APIA, Samoa, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, gab bekannt, dass ihre TradFi-Handelsplattform (Traditional Finance) im ersten Monat ein Handelsvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Ausschlaggebend dafür war die beispiellose Nachfrage nach tokenisierten Gold- und Rohstoffkontrakten vor dem Hintergrund eskalierender geopolitischer Spannungen.

Goldbezogene Instrumente, darunter XAU (Gold) und PAXG Perpetual-Kontrakte, machten einen erheblichen Anteil des Volumenanstiegs aus, da Trader über die 24/7-Handelsinfrastruktur von Phemex Schutz in sicheren Anlagewerten suchten. Die TradFi-Plattform, die neben Krypto-Vermögenswerten auch einen tokenisierten Zugang zu Aktien, Rohstoffen und Indizes bietet, verzeichnete im Quartalsvergleich einen Anstieg der aktiven Nutzer um 340 %. Ihre wesentlichen Vorteile – Marktzugang rund um die Uhr, konfigurierbarer Hebel, keinerlei Beschränkungen durch Marktöffnungszeiten sowie ein einheitliches Konto für Krypto- und traditionelle Vermögenswerte – haben sie zu einer bevorzugten Plattform für Trader gemacht, die sich in einer anlageklassenübergreifenden Volatilität bewegen.

„Das Erreichen eines täglichen TradFi-Volumens von 1 Milliarde US-Dollar bestätigt unsere These, dass Trader eine einzige, durchgehend verfügbare Plattform für digitale und traditionelle Vermögenswerte wollen", sagte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. „Während klassische Brokerhäuser um 16 Uhr schließen, führen unsere Nutzer Gold- und Aktiengeschäfte um Mitternacht, an Wochenenden und bei aktuellen geopolitischen Ereignissen aus – also genau dann, wenn sich die Märkte am stärksten bewegen. Das ist die Zukunft der Handelsinfrastruktur."

Künftig wird Phemex sein Angebot an Vermögenswerten schrittweise erweitern und innovative Funktionen einführen, um den zusammenwachsenden Anforderungen traditioneller Marktteilnehmer und Kryptotrader nahtlos gerecht zu werden. Durch den Abbau der Barrieren zwischen TradFi und digitalen Vermögenswerten positioniert sich das Unternehmen als führende einheitliche Plattform für die Zukunft des globalen Vermögensaufbaus.

