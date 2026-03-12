-Phemex TradFi alcanza un volumen mensual de 10.000 millones de dólares, impulsando la infraestructura de trading entre mercados

APIA, Samoa, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un intercambio de criptomonedas centrado en el usuario, anunció que su plataforma de negociación TradFi (finanzas tradicionales) superó los 10.000 millones de dólares en volumen de negociación durante el primer mes, impulsada por una demanda sin precedentes de contratos de oro y materias primas tokenizados en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Los instrumentos relacionados con el oro, como los contratos perpetuos XAU (oro) y PAXG, representaron una parte significativa del aumento del volumen, ya que los operadores buscaron refugio seguro en la infraestructura de trading 24/7 de Phemex. La plataforma TradFi, que ofrece acceso tokenizado a acciones, materias primas e índices, además de criptoactivos, ha experimentado un aumento del 340 % en usuarios activos intertrimestrales. Sus principales ventajas (acceso al mercado las 24 horas, apalancamiento configurable, cero restricciones de horario de mercado y una cuenta unificada que abarca criptomonedas y activos tradicionales) la han posicionado como la plataforma predilecta para operadores que navegan por la volatilidad entre activos.

"Alcanzar los mil millones de dólares en volumen diario de TradFi confirma nuestra tesis de que los operadores buscan una plataforma única y siempre activa para activos digitales y tradicionales", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Mientras que las casas de bolsa tradicionales cierran a las 16:00, nuestros usuarios operan con oro y acciones a medianoche, los fines de semana y durante eventos geopolíticos de gran impacto, justo cuando los mercados experimentan mayores fluctuaciones. Este es el futuro de la infraestructura de trading".

En el futuro, Phemex ampliará progresivamente su catálogo de activos y lanzará funciones innovadoras para satisfacer a la perfección las demandas convergentes de los participantes del mercado tradicional y los operadores de criptomonedas. Al derribar las barreras entre TradFi y los activos digitales, Phemex se posiciona como el principal centro unificado para el futuro de la generación de riqueza global.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

https://phemex.com/

