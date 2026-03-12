TradFi de Phemex atteint un volume mensuel de 10 milliards de dollars et donne une impulsion à l'infrastructure de trading inter-marchés

APIA, Samoa, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, a annoncé que sa plateforme de trading TradFi (finance traditionnelle) avait dépassé les 10 milliards de dollars de volume de transactions pour le premier mois, sous l'effet d'une demande sans précédent de contrats d'or et de matières premières tokenisés, dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques.

Les instruments liés à l'or - notamment les contrats perpétuels XAU (or) et PAXG - ont représenté une part importante de l'augmentation du volume, les traders recherchant une exposition aux valeurs refuges via l'infrastructure de trading de Phemex active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plateforme TradFi, qui offre un accès tokenisé aux actions, aux matières premières et aux indices aux côtés des cryptoactifs, a connu une augmentation de 340 % du nombre d'utilisateurs actifs d'un trimestre à l'autre. Ses principaux avantages - un accès au marché 24 heures sur 24, un effet de levier configurable, aucune restriction pendant les heures de marché et un compte unifié couvrant les cryptoactifs et les actifs traditionnels - l'ont positionné comme un lieu privilégié pour les traders qui naviguent dans la volatilité des actifs croisés.

« Le fait d'atteindre un milliard de dollars de volume quotidien sur TradFi valide notre thèse selon laquelle les traders veulent une plateforme unique et permanente pour les actifs numériques et traditionnels », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Alors que les courtiers traditionnels ferment à 16 heures, nos utilisateurs exécutent des transactions sur l'or et les actions à minuit, le week-end et lors d'événements géopolitiques majeurs, c'est-à-dire exactement au moment où les marchés bougent le plus. C'est l'avenir de l'infrastructure de trading. »

À l'avenir, Phemex élargira progressivement sa gamme d'actifs et lancera des fonctionnalités innovantes pour répondre de manière fluide aux demandes convergentes des acteurs du marché traditionnel et des traders de cryptomonnaies. En supprimant les barrières entre TradFi et les actifs numériques, Phemex se positionne comme le premier centre unifié pour l'avenir de la création de richesse mondiale.

