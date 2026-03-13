Phemex TradFi bereikt een maandelijks volume van tien miljard dollar en bevordert zo de infrastructuur voor handel tussen markten

APIA, Samoa, 13 maart 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een gebruiksvriendelijke cryptobeurs, heeft aangekondigd dat zijn TradFi (Traditional Finance)-handelsplatform in de eerste maand meer dan tien miljard dollar aan handelsvolume heeft overschreden, gedreven door een ongekende vraag naar getokeniseerde goud- en grondstoffencontracten te midden van toenemende geopolitieke spanningen.

Phemex TradFi Hits $10B Monthly Volume, Advancing Cross-Market Trading Infrastructure

Goudgerelateerde instrumenten, waaronder doorlopende contracten zoals XAU (goud) en PAXG, maakten een aanzienlijk deel uit van de volumestijging, omdat handelaren een veilige haven zochten via de 24/7 handelsinfrastructuur van Phemex. Het TradFi-platform, dat getokeniseerde toegang biedt tot aandelen, grondstoffen en indices naast crypto-activa, heeft een toename van 340% van de actieve gebruikers op kwartaalbasis gezien. De belangrijkste voordelen van het systeem - 24/7 toegang tot de markt, configureerbare hefboomwerking, geen beperkingen op de markturen en een uniforme rekening voor crypto- en traditionele activa - hebben ervoor gezorgd dat het een voorkeursplatform is voor handelaren die zich bezighouden met de volatiliteit tussen activa.

"Het bereiken van één miljard dollar in dagelijks TradFi-volume bevestigt onze stelling dat handelaren één enkel, altijd actief platform willen voor zowel digitale als traditionele activa", aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "Terwijl traditionele makelaars om 16.00 uur sluiten, voeren onze gebruikers goud- en aandelentransacties uit om middernacht, in het weekend en tijdens geopolitieke gebeurtenissen, precies wanneer de markten zich het meest bewegen. Dit is de toekomst van de handelsinfrastructuur."

In de toekomst zal Phemex zijn assortiment activa geleidelijk uitbreiden en innovatieve functies lanceren om naadloos te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van traditionele marktdeelnemers en cryptohandelaren. Door de barrières tussen TradFi en digitale activa te ontmantelen, positioneert Phemex zich als de belangrijkste eengemaakte hub voor de toekomst van wereldwijde welvaartgeneratie.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruiksvriendelijk cryptoplatform dat het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan tien miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en evoluerende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

