Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari

News provided by

Phemex

Mar 13, 2026, 10:24 ET

APIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di trading TradFi (Traditional Finance, finanza tradizionale) ha superato i 10 miliardi di dollari di volume di scambi nel primo mese, trainata da una domanda senza precedenti di contratti tokenizzati su oro e materie prime in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

Continue Reading
Phemex TradFi Hits $10B Monthly Volume, Advancing Cross-Market Trading Infrastructure
Phemex TradFi Hits $10B Monthly Volume, Advancing Cross-Market Trading Infrastructure

Gli strumenti correlati all'oro, tra cui i contratti perpetui XAU (oro) e PAXG, hanno rappresentato una quota significativa dell'aumento del volume, visto che i trader hanno cercato un'esposizione sicura tramite l'infrastruttura di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Phemex. La piattaforma TradFi, che offre accesso tokenizzato ad azioni, materie prime e indici insieme ad asset in criptovalute, ha registrato un aumento del 340% degli utenti attivi su base trimestrale. I suoi vantaggi chiave, ovvero accesso al mercato 24 ore su 24, leva finanziaria configurabile, zero restrizioni sugli orari di mercato e un conto unificato che comprende criptovalute e asset tradizionali, ne hanno fatto il riferimento preferito dai trader alle prese con la volatilità dei vari asset.

"Il raggiungimento di 1 miliardo di dollari di volume giornaliero di TradFi convalida la nostra tesi secondo cui i trader desiderano un'unica piattaforma sempre attiva sia per gli asset digitali che per quelli tradizionali", ha dichiarato Federico Variola, CEO di Phemex. "Mentre i broker tradizionali chiudono alle 16:00, i nostri utenti eseguono operazioni su oro e azioni a mezzanotte, nei fine settimana e in concomitanza con gli eventi geopolitici più importanti, cioè esattamente quando i mercati si muovono di più. Questo è il futuro delle infrastrutture di trading".

In futuro, Phemex amplierà progressivamente la sua gamma di asset e lancerà funzionalità innovative per soddisfare senza soluzione di continuità le esigenze convergenti dei partecipanti al mercato tradizionale e dei trader di criptovalute. Eliminando le barriere tra TradFi e asset digitali, Phemex si posiziona come il principale hub unificato per il futuro della generazione di ricchezza globale.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932603/Phemex_TradFi_Hits__10B_Monthly_Volume__Advancing_Cross_Market_Trading_Infrastructure.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5860835/Phemex_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Phemex TradFi bereikt een maandelijks volume van tien miljard dollar en bevordert zo de infrastructuur voor handel tussen markten

Phemex TradFi bereikt een maandelijks volume van tien miljard dollar en bevordert zo de infrastructuur voor handel tussen markten

Phemex, een gebruiksvriendelijke cryptobeurs, heeft aangekondigd dat zijn TradFi (Traditional Finance)-handelsplatform in de eerste maand meer dan...
Phemex TradFi erreicht monatliches Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar und stärkt die marktübergreifende Handelsinfrastruktur

Phemex TradFi erreicht monatliches Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar und stärkt die marktübergreifende Handelsinfrastruktur

Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, gab bekannt, dass ihre TradFi-Handelsplattform (Traditional Finance) im ersten Monat ein Handelsvolumen...
More Releases From This Source

Explore

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics